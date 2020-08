Cruz Azul vs. Atlético San Luis se enfrentan (EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO) por la jornada 6 del Torneo Apertura de Liga MX, este domingo 23 de agosto desde la 7:35 p.m. (hora peruana). La transmisión se encuentra a cargo de ESPN y TUDN. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Minuto a minuto e incidencias del partido.

Cruz Azul tendrá la chance de mantenerse en la cima del torneo Guard1anes 2020, cuando visite a Atlético San Luis (14° con 5 puntos), que solo registra una victoria en el certamen. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

Cruz Azul vs. Atlético San Luis: horarios del partido

México - 7:35 p.m.

Perú - 7:35 p.m.

Ecuador - 7:35 p.m.

Colombia - 7:35 p.m.

Bolivia - 7:35 p.m.

Venezuela - 8:35 p.m.

Chile - 8:35 p.m.

Paraguay - 8:35 p.m.

Argentina - 9:35 p.m.

Uruguay - 9:35 p.m.

Brasil - 9:35 p.m.

España - 2:35 a.m. (lunes 24 de agosto)

La ‘Máquina Cementera’ viene de ganar 3-2 a Juárez, en un vibrante encuentro. Con ese resultado, Cruz Azul llegó a los 10 puntos y, por ahora, se ubica tercero, a la espera de lo que pase con América (2° con 10), que se medirá con Monterrey en el Estadio Azteca. León (11 puntos) es el líder, aunque con un partido más.

La novedad en Cruz Azul es la presencia del peruano Yoshimar Yotún en la lista convocados. El mediocampista anotó un gol a ‘Bravos’ y, minutos más tarde, sufrió una lesión muscular que se temió que lo alejaría de las canchas por unas semanas. No obstante, ello no pasó.

En la previa, el uruguayo Robert Dante Siboldi, entrenador del Cruz Azul, aseguró en rueda de prensa que su equipo debe ocuparse en su propio planteamiento y no preocuparse por lo que hagan los rivales.

“Nosotros tenemos que pensar en nosotros; estamos en Cruz Azul y sabemos que todos los rivales nos estudian, pero nosotros también lo hacemos y por eso siempre salimos a proponer y a buscar el marcador, es la única manera en que concibo los partidos”, advirtió el timonel.

Dante Siboldi insistió en la necesidad de que la ‘Máquina’ sepa manejar los encuentros sin recurrir al recurso de echarse para atrás.

“Yo siempre intentaré que el equipo sea protagonista en cualquier cancha. Intentamos ser un equipo que propone, no me gusta el cuidar marcadores, me gusta que el marcador se maneje con el control de la pelota en el campo rival sin meternos atrás”, subrayó el estratega.

Ya pensando en el rival de turno, Siboldi admitió buscarán desquitarse, luego de la derrota en el Clausura 2020. ”El rival cuenta y busca aprovechar sus virtudes para hacernos daño; para nosotros no importa si somos local o visitante, tenemos que salir por el partido, ahora tenemos una prueba contra San Luis que nos ganó el torneo pasado y queremos una revancha”, indicó.

