En el Estadio AKRON, Chivas vs. América juegan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) con la transmisión de TUDN y Telemundo Deportes. Sigue las incidencias del ‘Clásico Nacional’ por la jornada 11 de la Liga MX 2021. Engánchate a las redes sociales de Facebook y Twitter del Guadalajara y las ‘Águilas’. Se viene un choque no apto para cardíacos en el fútbol mexicano, ¿te lo vas a perder? América necesita ganar para no perderle pisada al líder, y Chivas espera volver a la senda del triunfo en la temporada.

Una vez más, las señales de TUDN y Telemundo Deportes serás las encargadas de llevar este fin de semana el Chivas vs. América a cada rincón de México, por lo que te pedimos estar al tanto de cada uno de los detalles del encuentro en México y Estados Unidos. Asimismo, el ‘Clásico’ será televisado por Afizzionados, Canal 5 y Las Estrellas en el resto del país azteca.

Si alguna lección aprendió América la última vez que enfrentó a Chivas es que el favoritismo se diluye en un ‘Clásico’. Más de tres meses después de que las Chivas de Guadalajara dejaran fuera a las ‘Águilas’ por los cuartos de final del torneo anterior, los dos equipos más populares del país se vuelven a ver las caras el fin de semana en el partido más trascendental de la undécima fecha del Clausura mexicano.

Chivas vs. América: horarios del partido

México - 8:00 p.m.

Perú - 9:00 p.m.

Ecuador - 9:00 p.m.

Colombia - 9:00 p.m.

Bolivia - 10:00 p.m.

Venezuela - 10:00 p.m.

Chile - 11:00 p.m.

Paraguay - 11:00 p.m.

Argentina - 11:00 p.m.

Uruguay - 11:00 p.m.

Brasil - 11:00 p.m.

España - 3:00 a.m. (lunes 15 de marzo)

A finales de noviembre del año pasado, el América era amplio favorito en la serie ante un Chivas que había sorteado un repechaje, y que había cambiado de entrenador en pleno torneo. Pero la última palabra correspondió al cuadro tapatío al imponerse 3-1 para acceder a las semifinales, desoyendo los pronósticos. La narrativa parece ser similar de cara a su enfrentamiento del próximo domingo en la cancha del estadio Akron, feudo del ‘Rebaño’.

El América llega con cinco triunfos en sus últimos seis encuentros para una cosecha de 22 puntos, con lo que se ubica segundo de la clasificación a falta de siete fechas en el calendario regular. “En un clásico todo cambia y no importa cómo llegues, sino quién haga lo mejor el día del partido”, dijo el delantero de las ‘Águilas’, Henry Martín, quien agregó que los suyos “no pueden pensar en que son favoritos”.

Chivas, en cambio, es la otra cara de la moneda. A pesar de que la dirigencia mantuvo casi intacto la plantilla y mantuvo al entrenador Víctor Manuel Vucetich, el equipo ha sido inconsistente. Apenas ha podido ganar en uno de sus últimos cinco partidos y figura noveno con 12 puntos.

“No salvamos el torneo, pero ganándole al América cumplimos uno de los objetivos, que es sacar tres puntos y con esos tres puntos gano mucho más”, dijo el zaguero de Chivas, Antonio Briseño. “Gano confianza, le quito tres puntos a uno de los rivales que no quiero que gane nunca y estaría más apretada la tabla”, comentó el jugador respecto al ‘Clásico’.

“No les gustaría perder y a nosotros menos. Es un partido muy importante para ambas escuadras”, añadió. Así, además de vencer a su odiado rival, América requiere el triunfo pensando en alcanzar al líder Cruz Azul. La ‘Máquina’ se impuso sin problemas de su dura prueba ante Monterrey el sábado por la noche, alcanzando la racha de nueve victorias al hilo.

Chivas vs. América: alineaciones probables

Chivas de Guadalajara: Raúl Gudiño, Jesús Sánchez, Antonio Briseño, Hiram Mier, Miguel Ponce, Jesús Molina, Alan Torres, Isaac Brizuela, Uriel Antuna, Alexis Vega y José Juan Macías.

América: Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Sebastián Cáceres, Luis Fuentes, Pedro Aquino, Richard Sánchez; Leonardo Suárez, Mauro Lainez, Álvaro Fidalgo y Henry Martin.