Veracruz y Pachuca se enfrentan este domingo en el estadio Luis Pirata Fuente, en el marco de la sexta jornada del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX. Los 'Tiburones' necesitan sumar una victoria para acortar más la distancia con Gallos Blancos de Querétaro en su lucha por no descender. El duelo se jugará desde las 7:00 p.m. (hora peruana). Los peruanos Pedro Gallese, Christian Ramos y Wilder Cartagena serían de la partida.

PAÍS HORA México 6:00 p.m. Perú 7:00 p.m. Colombia 7:00 p.m. Argentina 9:00 p.m. Chile 9:00 p.m. Brasil 9:00 p.m.

Después de que anoche el Querétaro, uno de sus rivales por la baja, se impuso 0-2 al Tijuana, Veracruz está presionado a sumar de a tres para no alejarse de los 'Gallos'.



El equipo dirigido por Memo Vázquez parece que ya ha despertado y en la jornada anterior dio una buena muestra de lo que es capaz cuando los once del campo están conectados, y ahora como local, tendrá que reeditar la última victoria. Los 'Tiburones' se ubican en la casilla 14 con cinco unidades.



Pachuca, por su parte, no ha logrado reflejar en el marcador lo hecho en el terreno de juego. La escuadra de Diego Alonso juega bien, tiene peligro en el arco rival, pero los resultados no los ha acompañado este torneo y solo han sumado cuatro unidades.