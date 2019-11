Tigres y Veracruz disputan un partido más que polémico en el Luis Pirata Fuente por el Apertura 2019 Liga MX. Los dirigidos por el 'Tuca' Ferretti anotaron tres goles en los primeros ocho minutos, mientras los 'Tiburones' no se movieron como forma de reclamo por los malos tratos dirigenciales.

Cuando el partido ya se disputaba con normalidad, Jesús Dueñas, en su lucha por el balón, pisó a Villalva, quien se retorció de dolor. El árbitro del partido tuvo serias dudas sobre la jugada, por lo que decidió revisar el VAR.

En la pantalla se vio claramente como el jugador de Tigres pisó al de Veracruz. De inmediato el juez Gómez revisó su bolsillo y le enseñó la tarjeta roja a los 27 minutos de juego.

Veracruz vs. Tigres

En protesta por falta de pago, los jugadores de Veracruz se presentaron al partido contra el campeón Tigres el viernes por la noche, pero durante los primeros minutos se mantuvieron estáticos y se dejaron anotar un par de goles a pesar de que horas antes las autoridades del fútbol mexicano les habían ofrecido un fondo de 18 millones de pesos (unos 941.000 dólares) para cubrirles parte de la deuda que su club tiene con ellos.



Se trata de un acto inédito en la historia del fútbol mexicano que en el pasado había tenido casos en los que un equipo no se presentaba a un encuentro, pero no en el que un club llegara a un encuentro y no quisiera disputar la pelota.



