De nunca acabar. Chivas de Guadalajara se convirtió en el nuevo campeón de la Concachampions 2018 y los hinchas salieron a las calles para festejar. Entre los cánticos y arengas, una periodista fue atacada y de inmediato se convirtió en viral de YouTube.

Maria Fernanda Mora, corresponsal de Fox Sports, cubrió las incidencias de las celebraciones y fue víctima de acoso sexual por parte de los aficionados 'rayados'.

La reportera, tras sentirse incómoda, reaccionó golpeando al hombre con el micrófono de transmisión. De inmediato se convirtió en viral en YouTube y recibió muestras de apoyo de todo el mundo del fútbol por las redes sociales.

Minutos después, Mora hizo su descargo en su cuenta oficial de Twitter respondiendo aquellos que, sin sentido, la criticaban: "Te cuento lo que me pasó para que no andes diciendo estupideces. Me manosearon varias veces mientras estaba en cuadro. Varias! Gracias por tu opinión no pedida".