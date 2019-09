El arquero juega para el rival: el blooper de Veracruz que da vuelta al mundo [VIDEO]

Increíble. Sebastián Jurado debe estar en la lista de ‘bloopers’ a nivel mundial. ‘Tiburones Rojos’ de Veracruz no gana un partido oficial hace más de un año y los fanáticos del equipo deben estar jurándosela al golero mexicano. No se entiende qué trataba de hacer, pero ello significó la ‘manita’ de parte del Santos Laguna sobre el peor equipo del Torneo Apertura.



A los 86 minutos del encuentro, cuando ya los ‘Laguneros’ lo ganaban 4-0 con tantos de Erick Castillo, Dória, Brian Lozano y Diego Valdés, Carlos Salcido, experimentado defensor mexicano, pasó la pelota para el arquero Lozano, pero este en vez de pararla, no logró hacerlo y permitió que llegara el quinto gol de parte de Santos Laguna en el encuentro. Blooper.



El video no tardó en hacerse viral en redes sociales como en YouTube. Sebastián Jurado es el culpable – como el resto de jugadores – de la derrota, pero el fanático azteca también le pide más concentración y compromiso para superar este mal momento en el torneo.



Tras diez partidos jugadas, Veracruz lleva dos unidades mientras que Santos Laguna es el líder con 23 puntos. Si había tanta diferencia entre uno y otro, el portero también jugó para el equipo rival. Mira todos los videos virales en nuestro link de YouTube.



El blooper de Sebastián Jurado con Veracruz. (Video: YouTube)

