Este sábado 27 de junio finaliza la fase de grupos del Mundial 2026 y la vigente campeona va por un cierre con puntaje perfecto. Desde el AT&T Stadium de Dallas, mira la transmisión de Argentina vs. Jordania EN VIVO por el cierre del Grupo J del certamen, que contará con una alineación alterna en el once albiceleste de Lionel Scaloni. A continuación, te dejo con todos los horarios y canales para que puedas ver este partido minuto a minuto.
¿A qué hora juega y qué canal transmite Argentina vs. Jordania EN VIVO por el Mundial 2026?
Este jueves 25 de junio se vivirá la tercera fecha del Mundial de Fútbol 2026 y tendremos el enfrentamiento entre Argentina vs. Jordania, que podrás vivirlo a través de la señales del TV Pública, Telefé, TyC Sports y DIRECTV Sports, a partir de las 11:00 p.m. hora Buenos Aires. A continuación, te dejo con más horarios y canales para seguir la transmisión minuto a minuto.
|País
|Canales TV
|Horario
|Argentina
|Telefe, TyC Sports, TV Pública, Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|11:00 p.m.
|Bolivia
|TiGo Sports, DIRECTV Sports y DGo
|10:00 p.m.
|Chile
|DIRECTV Sports, Paramount+ y Disney Plus Premium
|10:00 p.m.
|Colombia
|Canal RCN, GOL Caracol, Caracol Play, DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|Centroamérica
|FOX y TiGo Sports
|8:00 p.m.
|Ecuador
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|México
|Canal 5, TUDN, TV Azteca 7 y ViX Premium
|8:00 p.m.
|Estados Unidos
|FOX, Telemundo, Universo, Peacock y Fubo
|10:00 p.m. ET
|España
|DAZN Mundial
|4:00 a.m. (del viernes 26)
|Paraguay
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|11:00 p.m.
|Perú
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|9:00 p.m.
|Uruguay
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|11:00 p.m.
|Venezuela
|Paramount+, DIRECTV Sports y DGo
|10:00 p.m.
Argentina vs. Jordania: posibles alineaciones
- Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso o Valentín Barco; Nico Paz y Julián Álvarez.
- Jordania: Yazeed Abulaila; Husam Abu Dahab, Yazan Al Arab, Abdallah Nasib; Mohannad Abu Taha, Noor Al Rawabdeh, Nizar Al Rashdan, Ehsan Haddad; Mahmoud Al Mardi, Musa Al-Taamari, Ali Olwan
Fecha, horario y TV para ver Argentina vs. Jordania EN VIVO por el Mundial 2026
- Fecha: Sábado 27 de junio de 2026
- Lugar: AT&T Stadium de Arlington, Dallas, Estados Unidos
- Horario: 8:00 p.m. Ciudad de México / 10:00 pm ET / 11:00 pm Buenos Aires
- Canal TV: DIRECTV Sports (Latinoamérica), FOX y Telemundo (USA), TUDN, Canal 5 y TV Azteca (México)