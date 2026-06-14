📺 TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS

Países Bajos inicia este domingo 14 de junio su recorrido en la Copa Mundial FIFA 2026 frente a un rival que llega dispuesto a desafiar cualquier pronóstico. La selección dirigida por Ronald Koeman debutará ante Japón en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, por la primera jornada del Grupo F, en un duelo que enfrentará a uno de los equipos más consistentes de Europa contra una generación japonesa convencida de que puede competir por objetivos históricos en Norteamérica.

Con Virgil van Dijk liderando la defensa, Frenkie de Jong manejando el ritmo del juego y Cody Gakpo como principal referencia ofensiva, la Oranje buscará comenzar con una victoria su camino hacia las fases decisivas del torneo. Los neerlandeses llegan al Mundial con una racha de doce partidos invictos en la competición y con la ambición de romper la etiqueta de ser la mejor selección que nunca ha conquistado una Copa del Mundo.

El encuentro comenzará a las 14:00 horas del Tiempo de Centro de México (4 p.m. ET / 1 p.m. PT ) . Más allá de los tres puntos en juego, el partido servirá como una primera prueba para dos selecciones que aspiran a pelear por el liderato del Grupo F. Del otro lado estará una Japón que ha dejado de ser una sorpresa en los grandes torneos y que llega respaldada por victorias recientes frente a potencias como Brasil e Inglaterra.

¿Quieres ver el partido desde tu Smart TV, computadora, teléfono móvil o tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de TV Azteca 7, además de las plataformas digitales de Azteca Deportes. A continuación, te contamos los canales, horarios y opciones de streaming para seguir el Países Bajos vs. Japón EN DIRECTO por televisión abierta y online.

TL;DR del Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026

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🕐 Hora: 14:00 del Centro de México

🏟️ Estadio: AT&T Stadium

🌎 Copa Mundial FIFA 2026🥅 Países Bajos vs. Japón

⭐ Virgil van Dijk, Frenkie de Jong, Cody Gakpo, Takefusa Kubo y Ayase Ueda

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026?

TV Azteca 7 será una de las señales oficiales encargadas de transmitir el partido entre Países Bajos y Japón para todo México. Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante señal abierta y también a través de los principales operadores de televisión de paga del país.

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La cobertura incluirá la previa del encuentro, análisis, alineaciones confirmadas y todos los detalles del estreno de neerlandeses y japoneses en la Copa Mundial FIFA 2026.

¿Cómo ver Azteca Deportes EN VIVO Online?

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La generación neerlandesa busca romper una deuda histórica

Tres veces finalista de la Copa del Mundo, Países Bajos vuelve a la escena mundialista convencido de que puede competir por el título. Ronald Koeman ha construido un equipo equilibrado alrededor de la experiencia de Virgil van Dijk y Frenkie de Jong, combinado con el talento ofensivo de Cody Gakpo, Memphis Depay y Donyell Malen.

La federación neerlandesa ha fijado como objetivo mínimo las semifinales, aunque dentro del vestuario existe la convicción de que esta generación posee argumentos suficientes para aspirar a algo más. El debut ante Japón representa la primera gran prueba de un grupo que no puede permitirse errores desde el inicio.

Japón quiere confirmar el crecimiento de la mejor generación de su historia

La selección japonesa aterriza en Estados Unidos 2026 con una confianza inédita. Después de derrotar a Alemania y España en Catar 2022 y de sumar triunfos recientes frente a Brasil e Inglaterra, los Samuráis Azules consideran que están preparados para competir al máximo nivel.

Takefusa Kubo, Ayase Ueda, Daichi Kamada y Junya Ito lideran una plantilla repleta de futbolistas que destacan en las principales ligas europeas. El objetivo declarado por el seleccionador Hajime Moriyasu es ambicioso: convertir a Japón en el primer campeón mundial asiático de la historia.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Japón por el Mundial 2026

Partido: Países Bajos vs. Japón

Países Bajos vs. Japón Competición: Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo F)

Copa Mundial FIFA 2026 (Grupo F) Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026 Hora: 14:00 (México); 4 p.m. ET / 1 p.m. PT (Estados Unidos)

14:00 (México); 4 p.m. ET / 1 p.m. PT (Estados Unidos) TV: TV Azteca Siete (Canal 7)

TV Azteca Siete (Canal 7) Streaming: Azteca Deportes Network Online

Azteca Deportes Network Online Estadio: AT&T Stadium

AT&T Stadium Ciudad: Arlington, Texas

Arlington, Texas País: Estados Unidos

Brasil y Marruecas se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este sábado 13 de junio por la Jornada 1 del Grupo C desde el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva York. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TUDN, TV Azteca Siete (Canal 7), Canal 5 de Televisa, Telemundo Deportes, ESPN, DirecTV Sports, DGO, Disney Plus, GOL Caracol, Peacock TV, TiGo Sports, RTVE La 1, Telefe, América TV, Chilevisión, TV Pública, RCN, ViX Premium y Canal 2 de Las Estrellas. (VIDEO de X @CBF_Futebol)