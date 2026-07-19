La Copa Mundial FIFA 2026 llega a su último capítulo con un duelo que enfrentará a los campeones del mundo y de Europa. Argentina y España disputarán este domingo la gran final en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey), un partido que también concentrará la atención de millones de aficionados en México por la calidad de sus protagonistas y la posibilidad de presenciar la despedida mundialista de Lionel Messi.

La selección argentina alcanzó la definición tras eliminar a Egipto, Suiza e Inglaterra, mientras que España confirmó su candidatura al título superando a Portugal, Bélgica y Francia. El encuentro reunirá a dos de las selecciones más regulares del campeonato, con figuras como Messi, Julián Álvarez, Rodri y Lamine Yamal luchando por conquistar la Copa del Mundo.

En México, el partido comenzará a las 14:00 horas del Tiempo del Centro (1 p.m. PT / 3 p.m. ET) y podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante la señal abierta de Nu9ve (Canal 9). Además, los aficionados tendrán alternativas para verlo por internet desde teléfonos móviles, computadoras, tablets y Smart TV a través de las plataformas digitales de TelevisaUnivision.

¿Cómo ver Nu9ve (Canal 9) EN VIVO GRATIS, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

La señal de Nu9ve (Canal 9) transmitirá en televisión abierta para México la gran final de la Copa Mundial FIFA 2026 entre Argentina y España. Los aficionados podrán seguir el partido sin costo mediante la red nacional de Televisa, además de acceder a una cobertura especial con la previa, el desarrollo del encuentro y las reacciones posteriores desde el MetLife Stadium.

Canales de Nu9ve en México

Canal 9 por señal abierta en todo México

por señal abierta en todo México Canal 9 de Totalplay

de Totalplay Canal 109 de Izzi

de Izzi Canal 189 de Star TV

de Star TV Canales 150 SD y 1150 HD de Sky

¿Cómo ver Canal 9 de Nu9ve online, Argentina vs. España por la final del Mundial 2026?

Si no podrás ver la final desde un televisor, también existen opciones para seguir la transmisión desde internet. ViX, la plataforma de TelevisaUnivision, ofrece acceso a programación en vivo y contenidos deportivos en dispositivos compatibles, dependiendo de la disponibilidad del evento y de la región.

Asimismo, algunos operadores de televisión de paga permiten acceder a la señal mediante sus aplicaciones móviles o plataformas para clientes.

Dispositivos compatibles

Smart TV

Android TV

Google TV

Roku

Apple TV

Chromecast

Teléfonos Android

iPhone

Tablets

Computadoras y navegadores web

Antes del inicio del encuentro, se recomienda verificar la disponibilidad de la transmisión en vivo según la ubicación y el servicio contratado.

¿A qué hora juega Argentina vs. España en México?

La final de la Copa Mundial FIFA 2026 se disputará este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford (Nueva Jersey).

Horarios del partido

México (Tiempo del Centro): 14:00 horas

14:00 horas México (Pacífico): 12:00 horas

12:00 horas Estados Unidos (ET): 15:00 horas

15:00 horas Estados Unidos (PT): 12:00 horas

12:00 horas Argentina: 16:00 horas

16:00 horas España: 21:00 horas

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

FICHA ARGENTINA VS. ESPAÑA EN VIVO HOY POR LA FINAL DEL MUNDIAL 2026 Partido Argentina vs. España Competición Copa Mundial FIFA 2026 (Final) Fecha Domingo 19 de julio de 2026 Horario 14:00 horas (Tiempo del Centro de México) Estadio MetLife Stadium Ciudad East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos) TV Nu9ve (Canal 9) Streaming ViX y plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision

FAQ: Argentina vs. España EN VIVO por la final del Mundial 2026

¿Qué canal transmite Argentina vs. España gratis en México?

La gran final de la Copa Mundial FIFA 2026 podrá seguirse gratis mediante Nu9ve (Canal 9), que ofrecerá la transmisión en televisión abierta para todo México.

¿Cómo ver Nu9ve EN VIVO por internet?

Los aficionados podrán acceder a la cobertura mediante ViX y otras plataformas digitales compatibles de TelevisaUnivision, de acuerdo con la disponibilidad del evento y la región desde la que se conecten.

¿En qué canal está Nu9ve?

Nu9ve se encuentra disponible como Canal 9 en televisión abierta, además de los principales sistemas de televisión de paga del país, como Totalplay, Izzi, Sky y Star TV.

¿Se puede ver el partido desde el celular?

Sí. La transmisión podrá seguirse desde teléfonos Android, iPhone, tablets, computadoras, Smart TV, Chromecast, Apple TV, Roku y otros dispositivos compatibles.

¿A qué hora juega Argentina vs. España en México?

El encuentro comenzará a las 14:00 horas del Tiempo del Centro de México este domingo 19 de julio.

¿Dónde se juega la final del Mundial 2026?

La final se disputará en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, uno de los escenarios principales de la Copa Mundial FIFA 2026.

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).

Análisis de Noé Yactayo

“La final entre Argentina y España también despierta un enorme interés en México porque enfrenta a dos selecciones que han sido referentes del fútbol internacional durante las últimas dos décadas. Más allá de que el Tri no haya llegado a esta instancia, el partido reúne a futbolistas que han marcado una época y a una nueva generación que promete dominar el panorama mundial en los próximos años.”

“Argentina llega con la confianza del campeón vigente y con un grupo que ha sabido reinventarse sin perder su esencia competitiva. Lionel Scaloni ha conseguido rodear a Lionel Messi de un equipo sólido, capaz de alternar momentos de dominio con fases en las que prioriza el orden defensivo y la eficacia. Esa flexibilidad ha sido una de las grandes fortalezas de la Albiceleste durante el torneo.”

“España, en cambio, representa la consolidación de un proyecto que combina talento joven y experiencia. La influencia de Rodri en la mitad del campo, la creatividad de Pedri y el desequilibrio de Lamine Yamal le han permitido competir con personalidad frente a cualquier rival. La Roja ha demostrado que puede controlar los partidos desde la posesión, pero también responder cuando el contexto exige mayor intensidad y juego directo.”

“Desde la perspectiva del aficionado mexicano, la final ofrece una oportunidad para disfrutar de dos estilos bien definidos y de una generación de futbolistas que probablemente marcará el fútbol de los próximos años. Con una Copa del Mundo en juego y dos selecciones acostumbradas a competir bajo presión, el margen para el error será mínimo. En partidos de esta magnitud, la diferencia suele aparecer en una acción puntual, una decisión acertada o el talento de quienes saben responder cuando el escenario es más exigente.”