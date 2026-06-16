Señal del Canal RCN EN VIVO y GRATIS para ver la transmisión de Argentina vs. Argelia en directo, este martes 16 de junio, por la Jornada 1 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal del Canal RCN EN VIVO y GRATIS para ver la transmisión de Argentina vs. Argelia en directo, este martes 16 de junio, por la Jornada 1 del Grupo J del Mundial de Fútbol 2026. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Desde Colombia, un partido que despierta gran interés en este inicio de la fase de grupos es , que será transmitido en señal abierta este martes 16 de junio a partir de las 8:00 p.m. por Canal RCN, por lo que aquí te dejaré con todos los detalles para que puedas verlo en territorio colombiano. Recuerda que Argentina es el vigente campeón del certamen e inicia el camino de defensa de su corona.

Argentina vs. Argelia se enfrentan por el Mundial 2026. (Diseño: Depor)
Argentina vs. Argelia se enfrentan por el Mundial 2026. (Diseño: Depor)

Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Argentina vs. Argelia por TV y Online

Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido amistoso entre Argentina vs. Argelia EN VIVO EN DIRECTO este martes 16 de junio de 2026.

Ciudad PrincipalPlataforma Principal de TVDial TDT (Señal Abierta)Diales de Cable (Suscripción)Transmisión Online (Streaming)
BogotáSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
MedellínSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CaliSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BarranquillaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
BucaramangaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
CartagenaSeñal Abierta y TDT13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
Resto del País (Ciudades Menores/Regionales)TDT y Cable Local13.1 (RCN HD) o Canal 13 (Análogo)Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)
Otros Operadores Locales (Primeros canales)		RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
  • Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
  • Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).
  • Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.

Fecha, horario y dónde ver Argentina vs. Argelia EN VIVO desde Colombia

  • Fecha: Martes 16 de junio de 2026
  • Lugar: Estadio Kansas City, Estados Unidos
  • Horario: 8:00 p.m. Bogotá
  • Canal TV: Canal RCN
  • Streaming: RCN web oficial
TV PÚBLICA, TYC SPORTS, TELEFE y DIRECTV EN VIVO — ver partido Argentina vs. Argelia por TV abierta y Online | Mundial 2026 | VIDEO
Argentina y Argelia se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este lunes 15 de junio por la Jornada 1 del Grupo J desde el Arrowhead Stadium de Kansas, Misuri. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TV Pública, TyC Sports, Telefe, Paramount Plus, TV Azteca, Canal 5, TV Azteca, ViX Premium, La 1 HD de TVE, RTVE Play, DAZN Mundial, Teledeporte, La 2, La 2Cat, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, GOL Caracol, RCN, ViX Premium y FS1. (VIDEO DE SPANISH FOOTBALL EN X DE @Argentina)
SOBRE EL AUTOR

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