Desde Colombia, un partido que despierta gran interés en este inicio de la fase de grupos es Argentina vs. Argelia, que será transmitido en señal abierta este martes 16 de junio a partir de las 8:00 p.m. por Canal RCN, por lo que aquí te dejaré con todos los detalles para que puedas verlo en territorio colombiano. Recuerda que Argentina es el vigente campeón del certamen e inicia el camino de defensa de su corona.
Dónde ver Canal RCN EN VIVO el partido Argentina vs. Argelia por TV y Online
Conoce todos los diales de TV de Canal RCN para ver el partido amistoso entre Argentina vs. Argelia EN VIVO EN DIRECTO este martes 16 de junio de 2026.
|Ciudad Principal
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|Transmisión Online (Streaming)
|Bogotá
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|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
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DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Medellín
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Cali
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Barranquilla
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Bucaramanga
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
|Cartagena
|Señal Abierta y TDT
|13.1 (RCN HD) o 4.1 (RCN HD)
|Claro: 108 (SD) / 1108 (HD)
Tigo/UNE: 103 (SD/HD)
DirecTV: 130 (SD) / 1130 (HD)
|RCN En Vivo (Sitio Web)
App RCN
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|Movistar TV: 102 (SD) / 162 (HD)
Otros Operadores Locales (Primeros canales)
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- Prioriza la TDT (Televisión Digital Terrestre): Si tienes un televisor compatible y una antena, la TDT es la mejor opción. Ofrece la señal de RCN en Alta Definición (HD) de forma gratuita. RCN y Caracol generalmente se encuentran en el mismo Múltiplex de TDT, lo que facilita la sintonización.
- Canal Oficial de la FIFA: En algunos países, los sorteos deportivos grandes también se transmiten simultáneamente por el canal oficial de la FIFA en YouTube o sus plataformas de streaming (si bien RCN tiene los derechos de TV en Colombia, la FIFA a menudo ofrece una señal internacional).
- Alternativa de Audio: Si estás en movimiento, la radio puede ser una gran alternativa. Aunque el sorteo es un evento visual, las principales cadenas radiales colombianas (como las asociadas a RCN Radio, como Antena 2 o La FM) suelen ofrecer una cobertura en vivo y análisis del evento.
Fecha, horario y dónde ver Argentina vs. Argelia EN VIVO desde Colombia
- Fecha: Martes 16 de junio de 2026
- Lugar: Estadio Kansas City, Estados Unidos
- Horario: 8:00 p.m. Bogotá
- Canal TV: Canal RCN
- Streaming: RCN web oficial