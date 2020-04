Con el corazón en la mano. Diego Armando Maradona, técnico del Gimnasia y Esgrima La Plata, está dispuesto a reducir una parte del salario que gana en el 'Lobo’ club como una gesto de solidaridad por la crisis que atraviesa Argentina por la pandemia del coronavirus. La noticia la reveló el presidente del club platense, Gabriel Pellegrino.

“A través de su asistente recibimos el llamado y fue uno de los primeros que dijo que si necesitábamos rever el ingreso de él, que lo tuviéramos en cuenta porque estaba dispuesto a hacerlo”, el titular del ‘Lobo’ en diálogo con el portal Cielosports. “Eso habla de una persona que no está pensando en el fin de mes, en el sueldo, ni nada, solo en trabajar y sacar a Gimnasia de dónde está”, agregó Pellegrino.

En la misma charla, Gabriel Pellegrino dejó entrever que la continuidad de Maradona al frente de Gimnasia estaría supeditaba a la permanencia del equipo en la primera división, aunque existe el deseo de que el’Pelusa’ siga como DT del ‘Lobo’.

“Maradona no está mirando la fecha del contrato, él quiere venir a entrenar y está listo para volver cuando termine todo esto. No es prioridad para nosotros esa conversación, porque tampoco lo es para el cuerpo técnico. En todo caso nos pondríamos a conversar una vez que se logre la continuidad del equipo jugando en Primera. No hay nada para charlar ahora, y no va a ser difícil llegado el momento. Ellos están cómodos, la única inquietud es la situación del descenso”, culminó.

El llamado de ‘Carlitos’´

Hace unos días, el futbolista Carlos Tévez hizo un llamado a todos sus colegas a que tengas gestos de desprendimiento con los más necesitados. “Tenemos que estar y y ayudar, estar en los comedores. Para nosotros es fácil hablar desde casa, sabiendo que tengo comida para mis hijos. Pero la gente está desesperada, que no se puede mover y si sale de la casa lo llevan preso, eso es lo preocupante”, expresó el popular ‘Apache’.

“El futbolista puede vivir seis meses, un año. No está en desesperación que vive con pibes (niños) día a día, que tiene que salir de su casa a las 6 de la mañana y vuelve a las 7 de la tarde para darle de comer a la familia. No somos ejemplo en este caso”, reflexionó.

