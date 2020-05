Su nombre había sonado fuerte como uno de los jugadores del Club Santos Laguna que habían dado positivo de COVID-19, y ahora él mismo lo confirmó. El portero Jonathan Orozco admitió que él es uno de los contagiados, así lo dio a conocer en una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram.

Desde esa red social, el guardameta mexicano dijo que no tiene claro cómo el virus pudo haber llegado a su casa. De paso, negó rotundamente que haya organizado una fiesta en su vivienda y en la que también habrían estado otros de sus compañeros de equipo.

“Quiero aclarar varios puntos. Primero, darle gracias a la gente que me ha dado muestras de apoyo y cariño. Voy a aclarar dos o tres temas; se me informó que fui positivo, pero me siento y estoy bien, no tengo síntoma de nada, ninguno de mis compañeros que ha dado positivo estuvo en mi casa en algún momento de esta cuarentena y quiero dejarlo bien claro porque no tiene nada que ver una cosa con la otra", fue lo primero que dijo el golero.

Y añadió: "Es mentira que hubo una fiesta como tal, tuve una reunión porque me gusta cantar; invité a dos personas y quiero dejar claro que yo no salí de mi casa para nada. No sé exactamente de qué manera pudo haber llegado el virus a mi casa, pero no quiero echar la culpa a alguien, al contrario. Soy culpable de abrir las puertas de mi casa y quiero dejar todo muy claro. Quiero agradecer a la gente que ha estado al pendiente de mi salud, estoy bien, no tengo ningún síntoma”.

Jonathan Orozco confirmó ser portador asintomático de COVID-19.



“Hoy más que nunca debemos de cuidarnos.”



-No sabe como contrajo el virus ya que no ha salido de su casa.

-Aceptó la reunión con la que se le ha involucrado.

-No ha tenido contacto con ninguno de sus compañeros. pic.twitter.com/4YXhupg78a — Ana Caty Hernández (@AnaCatyHdz) May 22, 2020

La familia sufre

Por otro lado, Jonathan Orozco dijo sentirse apenado que le haya sucedido esto, sobre todo por el sufrimiento que le está causando a su familia. “Me siento mal por mi familia más que por mí, por mis hijos. Me siento muy apenado y pido una disculpa pública porque no es el ejemplo que quiero dar. No me quiero justificar, pero por las circunstancias estábamos a punto de explotar porque pasamos por muchos momentos de estrés”, se excusó.

Asimismo, el portero dijo que espera que su caso sirva de ejemplo para que sus compatriotas no se relajen en el cuidado que deben tener para evitar contagiarse del coronavirus.

“Espero que en buen sentido esto sea un ejemplo de que hoy más que nunca nos debemos de cuidar. Ahorita nos pasó a nosotros y se magnifica porque somos figuras públicas, pero hay mucha gente que está en el mismo tenor que son asintomáticas”, concluyó.

