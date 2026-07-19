La final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA 2026 entre España y Argentina no solo será una edición histórica por haberse disputado en tres países (Estados Unidos, México y Canadá) o haber albergado a 48 selecciones participantes por primera vez en su historia, sino también por estrenar un show de medio tiempo al estilo del Super Bowl en la definición por conocer al nuevo monarca del balompié internacional. En esa pausa musical, la agrupación surcoreana BTS se presentará como uno de los actos principales, acompañado de superestrellas como Shakira, Madonna y Justin Bieber, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey. La hora exacta es aproximada y depende del desarrollo del primer tiempo, pero los medios coinciden en que el halftime show comenzará entre 45 y 60 minutos después del inicio del encuentro. Este momento promete ser uno de los más vistos del año en TV y plataformas digitales.

Horario del halftime show de BTS de la final del Mundial 2026 en Estados Unidos

Los horarios exactos de la participación de BTS en el halftime show de la final del Mundial 2026 entre España y Argentina en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos), pueden variar unos minutos por el tiempo añadido al final del primer tiempo.

Costa Este de Estados Unidos (ET)

Hora de inicio del partido: alrededor de las 3:00 p. m. (Nueva York/Nueva Jersey).

Ventana estimada del show de medio tiempo con BTS: entre 3:50 p. m. y 4:00 p. m. ET.

En la mayoría de coberturas se menciona que el descanso se alarga unos 17 minutos, y que el halftime show arrancaría cerca de la marca de los 45–60 minutos tras el inicio del encuentro. Para el público hispano en ciudades como Nueva York, Nueva Jersey, Miami o la costa Este en general, se recomienda estar frente a la pantalla poco antes de las 3:45 p. m.

Zona Centro de Estados Unidos (CT)

Hora de inicio del partido: cerca de la 2:00 p. m. CT.

Ventana estimada del show de medio tiempo: entre 2:50 p. m. y 3:00 p. m. CT.

Este horario es útil para audiencias en Houston, Dallas, Chicago y otras ciudades con numerosa comunidad hispana que siguen la definición del título de campeón del Mundial 2026 entre España y Argentina tanto por canales en inglés como por señales en español.

Costa Oeste de Estados Unidos (PT)

Hora de inicio del partido: alrededor de las 12:00 p. m. (mediodía) PT.

Ventana estimada del show de medio tiempo: alrededor de la 1:00 p. m. PT.

En Los Ángeles, San Diego y otras ciudades del Pacífico, el show con BTS ocurrirá temprano en la tarde, lo que lo hace perfecto para reuniones familiares y viewing parties entre fans del K‑pop y del fútbol.

Horarios internacionales del show de medio tiempo del Mundial 2026

Región / País Hora aproximada del show de medio tiempo con BTS* Nueva Jersey / Miami (EE. UU., ET) Entre 3:50 p.m. y 4:00 p.m. Centro de EE. UU. (CT) Entre 2:50 p.m. y 3:00 p.m. (partido inicia 1:00 p.m. CT, rango estimado +50–60 min) Costa Oeste EE. UU. (PT) Alrededor de 1:00 p.m.–1:10 p.m. México Alrededor de 2:50 p.m.–3:00 p.m. (partido inicia 1:00 p.m., estimación +50–60 min) Perú, Colombia, Ecuador Entre 14:45 y 15:00 (2:45 p.m.–3:00 p.m.) (la final inicia a las 14:00, y entre 14:45–14:50 sería el comienzo del show) Chile, Argentina, Uruguay Entre 15:50 y 16:00 (3:50 p.m.–4:00 p.m.) (la final inicia alrededor de las 16:00, según referencias de 4:00 p.m. locales) España Alrededor de las 21:45–22:00 (9:45 p.m.–10:00 p.m.) (la final arranca a las 21:00 y el espectáculo se estima poco después de las 21:45)

*Todos estos horarios son aproximados y pueden variar algunos minutos por tiempo de reposición al final del primer tiempo.

Consejos para no perderte la presentación de BTS en el Mundial 2026 si vives en Estados Unidos

Si vives en Nueva York, Nueva Jersey o Miami, el show de medio tiempo con BTS en la final del Mundial 2026 comenzará alrededor de las 3:50 p. m. – 4:00 p. m. hora del Este.

En ciudades como Chicago y Houston (zona Centro), el espectáculo se verá cerca de las 3:00 p. m., mientras que en Los Ángeles y la Costa Oeste se estima que el grupo salga al escenario poco después de la 1:00 p. m. del domingo.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el espectáculo de BTS en el Mundial 2026 y palabras clave

¿A qué hora exacta es la presentación?

El partido inicia a las 3:00 p.m., hora local del Este de Estados Unidos. Se proyecta que los artistas suban al escenario entre 45 y 50 minutos después del silbatazo inicial. Los horarios estimados por zonas geográficas son:

1:45 p.m. a 2:00 p.m.: México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua.

México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 2:45 p.m. a 3:00 p.m.: Colombia, Ecuador, Panamá y Perú.

Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 3:45 p.m. a 4:00 p.m.: Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay y Venezuela.

Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay y Venezuela. 4:45 p.m. a 5:00 p.m.: Argentina, Brasil y Uruguay.

Argentina, Brasil y Uruguay. 9:45 p.m. a 10:00 p.m.: España.

¿Qué canciones conforman el repertorio de hoy?

La organización oficial confirmó la interpretación del tema “Permission to Dance”, el cual servirá como el lema principal del segmento. Los volúmenes de búsqueda también muestran gran expectativa por la posible inclusión del éxito “Dynamite” o colaboraciones cruzadas con otros artistas en el escenario.

¿Cuánto tiempo estarán en pantalla?

El espectáculo musical tiene una duración estricta de 11 minutos. Dado que BTS compartirá el campo con figuras como Madonna, Shakira, Justin Bieber, Burna Boy y el director Gustavo Dudamel, se calcula que la intervención de la banda durará entre uno y dos minutos, ya sea de forma continua o intercalada.

¿Qué canales y plataformas transmiten el show en vivo?

El concierto forma parte integral de la transmisión del descanso a través de las cadenas con derechos oficiales de la FIFA.

Estados Unidos e Internacional: Cobertura en inglés y español por FOX y Telemundo, además del seguimiento en línea en la plataforma oficial de Global Citizen.

Cobertura en inglés y español por FOX y Telemundo, además del seguimiento en línea en la plataforma oficial de Global Citizen. México: Transmisión en televisión abierta mediante Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7. Opciones de televisión de paga en TUDN y streaming en ViX Premium.

Transmisión en televisión abierta mediante Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7. Opciones de televisión de paga en TUDN y streaming en ViX Premium. Argentina y Sudamérica: Señal disponible en TV Pública, Telefe y TyC Sports, con alternativas digitales en Disney+ Premium y DGO.

Señal disponible en TV Pública, Telefe y TyC Sports, con alternativas digitales en Disney+ Premium y DGO. España: Cobertura del partido y el espectáculo mediante las señales oficiales asignadas en la península ibérica.

Palabras clave y términos esenciales

Para comprender el contexto y la magnitud del espectáculo de esta tarde, estas son las palabras clave que lideran el interés de la audiencia:

OT7 y Regreso Completo: Marca la esperada presentación de los siete integrantes (RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook) en un escenario global, tras finalizar su servicio militar y retomar actividades conjuntas en marzo de este año.

Marca la esperada presentación de los siete integrantes (RM, Jin, SUGA, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook) en un escenario global, tras finalizar su servicio militar y retomar actividades conjuntas en marzo de este año. Halftime Show: Representa la adopción del tradicional formato de medio tiempo estadounidense por parte de la FIFA, implementado por primera vez en una final de fútbol.

Representa la adopción del tradicional formato de medio tiempo estadounidense por parte de la FIFA, implementado por primera vez en una final de fútbol. Global Citizen y Chris Martin: Identifica a la organización benéfica encargada de producir el evento, respaldada por la dirección y curaduría artística del vocalista de Coldplay.

Identifica a la organización benéfica encargada de producir el evento, respaldada por la dirección y curaduría artística del vocalista de Coldplay. Gira Arirang: Hace referencia a la actual gira mundial del grupo, que acaba de cerrar su etapa europea en París este fin de semana, requiriendo un vuelo transatlántico exprés hacia Nueva Jersey para la final.

Hace referencia a la actual gira mundial del grupo, que acaba de cerrar su etapa europea en París este fin de semana, requiriendo un vuelo transatlántico exprés hacia Nueva Jersey para la final. FIFA Global Citizen Education Fund: Es el fondo destinado a la educación infantil a nivel mundial. La agrupación aceptó actuar sin cobrar honorarios para canalizar las recaudaciones hacia esta causa.