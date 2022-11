Canadá vs. Marruecos se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | TV) por el juego de la jornada 3 del Grupo F del Mundial Qatar 2022, este jueves 1 de diciembre desde las 10:00 a.m. (hora peruana y colombiana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de DirecTV Sports, Latina, Blue To Go Video Everywhere, Sky HD y TyC Sports. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Ya eliminada del Mundial, la selección de Canadá se medirá con Marruecos, que tiene chances de avanzar a octavos de final de la competencia. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Al Thumama.

¿A qué hora juega Canadá vs. Marruecos?

México: 9:00 a.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 10:00 a.m.

Bolivia y Venezuela: 11:00 a.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 12:00 p.m.

España: 4:00 p.m.

Canadá vs. Marruecos: canales del partido y cómo ver por TV

El Canadá vs. Marruecos será uno de los duelos más atractivos de la jornada mundialista. El enfrentamiento se llevará a cabo en el Estadio Al Thumama y será transmitido en Perú, a través de Latina, DirecTV Sports y DirecTV Sports App; en Argentina, vía TyC Sports y TV Pública; mientras que en México, por las señales de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

Perú: DirecTV Sports, DirecTV Sports App y Latina

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Caracol TV y RCN

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Canal 13 y Chilevision

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, ECDF y Teleamazonas

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Sports App y TyC Sports

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Sling, FOX Sports App, Peacock, SiriusXM FC, UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Network y Telemundo

España: fuboTV España, RTVE.es, Gol Mundial y TVE La 1

Cómo llegan Canadá y Marruecos

Las cuentas de los marroquíes son sencillas. Una victoria o un empate les da el pase a octavos de final. Los tres puntos aseguran la primera plaza, mientras que una derrota también les metería en la siguiente ronda siempre y cuando Bélgica pierda o Croacia caiga por dos goles más que ellos. Una goleada por 4-0 de Canadá y un empate en el Croacia-Bélgica también les manda a la calle.

Este rompecabezas puede aliviarse por el hecho de que los ‘Maple Leafs’ ya están eliminados. No aprovecharon las ocasiones ante Bélgica, al que avasallaron y ante la que dispusieron de un penal, y no aguantaron la ventaja contra Croacia, que les goleó por 4-1.

La presencia en este Mundial, el segundo de su historia, ya es un logro, pero se esperaba mucho más de los americanos, cuyo único consuelo es el gol anotado ante Croacia y la posibilidad de despedirse de la Copa del Mundo con un triunfo y una buena imagen ante una de las tres selecciones que aún no ha encajado ni un gol en el torneo.

Marruecos ha sido capaz de dejar su puerta a cero tanto ante Croacia como ante Bélgica, segunda y tercera clasificada en la cita de Rusia hace cuatro años. Son palabras mayores para el combinado africano, que ahora tendrá enfrente a Jonathan David y Alphonso Davies.

Canadá vs. Marruecos: probables alineaciones

Canadá: Dayne St. Clair, Alistair Johnston, Steven Vitoria, Kamal Miller, Sam Adekugbe, Tajon Buchanan, Ismael Koné, Stephen Eustaquio, David Hoilett, Alphonso Davies y Jonathan David. DT: John Herdman.

Marruecos: Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Naif Aguerd, Romain Saiss, Noussair Mazraoui, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Selim Amallah, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri y Sofiane Boufal. DT: Walid Regragui.

¿Dónde juega Canadá vs. Marruecos?





