Señal de DIRECTV para ver la transmisión de México vs. Corea del Sur EN VIVO por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026, este jueves 18 de junio desde el Estadio Akron de Guadalajara. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de DIRECTV para ver la transmisión de México vs. Corea del Sur EN VIVO por la Jornada 2 del Mundial de Fútbol 2026, este jueves 18 de junio desde el Estadio Akron de Guadalajara. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Continúa el desarrollo de la y este jueves 18 de junio inicia la segunda fecha del certamen. Desde el Estadio Akron de Guadalajara, no te pierdas la transmisión de México vs. Corea del Sur por la señal de DIRECTV Sports y DGo online, donde se enfrentan dos selecciones que debutaron con victoria y quieren asegurar el liderato del grupo. A continuación, te dejo con todos los detalles para que puedas seguir el juego en vivo y en directo.

Acceso total a las transmisiones internacionales de la FIFA. Siga la cobertura de DIRECTV en vivo por internet para mirar el partido México vs. Corea del Sur mediante Fútbol Total TV y la plataforma DGO online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix
Acceso total a las transmisiones internacionales de la FIFA. Siga la cobertura de DIRECTV en vivo por internet para mirar el partido México vs. Corea del Sur mediante Fútbol Total TV y la plataforma DGO online. | Crédito: fifa.com / Composición Gestión Mix

¿Dónde ver DIRECTV EN VIVO, México vs. Corea del Sur por el Mundial de Fútbol 2026?

Solicita el servicio en en los países de Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Ecuador y Venezuela. De esta manera, podrás ver todas las incidencias del partido entre México vs. Corea del Sur por el Mundial de Fútbol 2026.

  • Canales 610 SD y 1610 HD de DSports
  • Canales 612 SD y 1612 HD de DSports 2
  • Canales 613 SD y 1613 HD de DSports 3
  • Canales 614 SD y 1614 HD de DSports 4k

¿Cómo ver DGO ONLINE por Internet, México vs. Corea del Sur por el Mundial de Fútbol 2026?

A través de es posible ver los partidos más importantes del fútbol español, entre ellos el encuentro entre México vs. Corea del Sur por el Mundial de Fútbol 2026. El servicio puede utilizarse en dispositivos como teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV. Para acceder, se requiere una suscripción (el precio varía según el país) y la descarga de la aplicación DGO desde la o la .

Horario, TV y dónde ver México vs. Corea del Sur EN VIVO por el Mundial de Fútbol 2026

  • Horario: 8:00 p.m. Perú y Colombia / 10:00 p.m. Argentina / 9:00 p.m. Chile
  • Partido: México vs. Corea del Sur en vivo por la Jornada 2 del Mundial 2026
  • Fecha: Jueves 18 de junio de 2026
  • TV: DIRECTV Sports (DSports)
  • Streaming: DIRECTV Go (DGO)
  • Estadio: Estadio Akron de Guadalajara, México
Canal 5, TV Azteca 7, Canal 9, ViX Premium, TUDN y DIRECTV EN VIVO — ver partido México vs. Corea del Sur por TV abierta y Online | VIDEO
México y Corea del Sur se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este jueves 18 de junio por la Jornada 2 del Grupo A desde el Estadio Akron de Zapopan en Guadalajara, Jalisco (México). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9 (Nu9ve), Las Estrellas, TV Azteca 7, Win Sports, ViX Premium, DAZN Mundial, DIRECTV, DGO, ESPN, Disney Plus, Telemundo Deportes, Peacock TV, Win Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)
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