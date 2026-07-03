Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Colombia – Ghana por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora juega y qué canal transmite el Colombia – Ghana por el Mundial 2026. (Foto: Composición Canva - Depor)

Por los 16avos de final del Mundial 2026, Colombia y Ghana medirán fuerzas este viernes 3 de julio en el Estadio Kansas City. Para que no te pierdas el partido, revisa esta nota. Solo así sabrás a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el compromiso EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que estés.

El Colombia - Ghana por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)
El Colombia - Ghana por el Mundial 2026 es un partido que apunta a ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿A qué hora ver EN VIVO el Colombia - Ghana en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Colombia - Ghana por el Mundial 2026 este viernes 3 de julio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 9:30 pm                                   
  • Estados Unidos (CT): 8:30 pm
  • Estados Unidos (MT): 7:30 pm
  • Estados Unidos (PT): 6:30 pm
  • México (CDMX): 7:30 pm
  • España: 3:30 am del sábado 4 de julio
  • Puerto Rico: 9:30 pm
  • Panamá: 8:30 pm                     
  • Costa Rica: 7:30 pm
  • República Dominicana: 9:30 pm
  • El Salvador: 7:30 pm
  • Guatemala: 7:30 pm
  • Honduras: 7:30 pm
  • Nicaragua: 7:30 pm
  • Argentina: 10:30 pm
  • Brasil (Brasilia): 10:30 pm
  • Uruguay: 10:30 pm
  • Chile (Santiago): 9:30 pm
  • Paraguay: 10:30 pm
  • Bolivia: 9:30 pm
  • Venezuela: 9:30 pm
  • Ecuador: 8:30 pm
  • Perú: 8:30 pm
  • Colombia: 8:30 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el Colombia - Ghana?

Este viernes 3 de julio se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO el Colombia - Ghana por el Mundial 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

  • Estados Unidos: FOX Network, FOX One, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC, Fútbol de Primera Radio
  • México: Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, ViX Mexico
  • España: DAZN Spain, DAZN Mundial, Movistar+
  • Alemania: ZDF, ORF eins, SRF zwei, MagentaTV
  • Argentina: Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, Paramount+
  • Brasil: CazéTV, Disney+ Premium Brazil
  • Colombia: Caracol TV, Caracol Play, RCN Televisión, RCN En Vivo, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+, ditu
  • Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO, AUF TV, Paramount+
  • Perú: DIRECTV Sports Perú, DGO, Paramount+, América Televisión, América TVGO, TV 360
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Teleamazonas, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Costa Rica: Teletica Canal 7, Teletica En Vivo, TDMAX, ViX, FOX, FOX+
  • El Salvador: Canal 4 El Salvador, TCS GO, Tigo Sports El Salvador, ViX, FOX El Salvador
  • Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua, Canal 10 Nicaragua, ViX, FOX Nicaragua
  • República Dominicana: Pio Deportes, ViX
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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