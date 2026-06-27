Tras derrotar 1-0 a la República Democrática del Congo y asegurarse el liderato del Grupo K, la Selección Colombia afrontará un duelo decisivo ante Portugal por la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, este sábado 27 de junio a las 6:30 p. m. (hora de Bogotá) en el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los escenarios oficiales del torneo organizado por la FIFA. ¿Quieres ver el partido en vivo y en directo desde tu teléfono móvil, computadora, tablet o Smart TV en Sudamérica? A continuación, te comparto la lista de canales por señal abierta, cable y streaming online parara seguir el encuentro desde cualquier plataforma digital.
¿Dónde ver Colombia-Portugal EN VIVO GRATIS por TV abierta y Streaming Online?
Revisa los canales de televisión abierta, cable y streaming online para ver el partido entre Colombia vs. Portugal EN VIVO ONLINE HOY, sábado 27 de junio desde las 6:30 p.m. (Bogotá) en el Hard Rock Stadium de Miami, Estados Unidos.
|País / región
|TV abierta
|TV paga (cable/satélite)
|Streaming / online
|Colombia
|Caracol TV, RCN Televisión, Win Sports tendrán partidos de la Selección y del Mundial; este juego está dentro del paquete principal de derechos colombianos.
|DSports (DirecTV Sports) transmite todos los partidos del Mundial en el país.
|DGO (DirecTV Go), Paramount+ como plataformas confirmadas para seguir todos los partidos en Colombia.
|Perú
|América TV (canal 4) transmitirá Portugal vs. Colombia EN VIVO y EN DIRECTO en señal abierta para todo el país.
|DirecTV Sports (DSports) tendrá el duelo para el resto de Sudamérica e incluye Perú.
|DGO, América TVGO, Disney+ y Paramount+ emitirán el partido con suscripción activa.
|Ecuador
|Sin cadena específica nombrada para este partido, pero DirecTV Sports es la señal designada “para el resto de Sudamérica”.
|DirecTV Sports (DSports) con todos los partidos del Mundial en Ecuador.
|DGO, Disney+ y Paramount+ como plataformas con derechos en Sudamérica para el Mundial.
|Chile
|El partido se recibe vía DirecTV Sports como parte del paquete para Sudamérica.
|DirecTV Sports (DSports) en cable/satélite.
|DGO, Disney+ y Paramount+ disponibles con el Mundial 2026 en Chile.
|Bolivia
|El duelo se emite por DirecTV Sports para la región sudamericana.
|DirecTV Sports; otros operadores replican la señal en su parrilla.
|DGO, Disney+ y Paramount+ con todos los partidos del Mundial.
|Venezuela
|El encuentro se podrá ver a través de DirecTV Sports (DSports) como señal regional.
|DirecTV Sports.
|DGO, Disney+ y Paramount+ para streaming del Mundial.
|Argentina
|Televisión Pública y otros canales abiertos tienen partidos del Mundial, pero para Portugal vs. Colombia la referencia principal es DSports.
|DSports (DirecTV Sports) con los 104 partidos; además de TyC Sports y otros canales de cable con derechos.
|DGO (DSports), Paramount+ con todos los partidos; también streaming propio de TV Pública para juegos que emita.
|Uruguay
|Cobertura principal del Mundial a través de DirecTV Sports (regional).
|DirecTV Sports (DSports) para todos los partidos.
|DGO, Disney+ y Paramount+ con derechos para el torneo.
|Paraguay
|DirecTV Sports como señal regional del Mundial (incluyendo Portugal vs. Colombia).
|DSports por satélite/cable.
|DGO, Disney+, Paramount+.
|Brasil
|CazéTV (YouTube) posee derechos íntegros de transmisión del Mundial 2026.
|Globo / SporTV con amplio paquete del Mundial.
|CazéTV (YouTube), Globoplay y otras plataformas con cobertura completa.
|México
|TUDN, Canal 5, Las Estrellas y Canal 9 tienen derechos del Mundial, por lo que el partido entra en su parrilla.
|TUDN y canales deportivos de TelevisaUnivision en cable.
|ViX transmitirá los 104 partidos del Mundial 2026 para México.
|Estados Unidos
|Telemundo Network y Universo tienen la cobertura completa en español; FOX y FS1 en inglés.
|FOX, FS1, FOX One para inglés; Universo y otros canales de cable en español.
|Telemundo App, Peacock (todos los partidos en español), Tubi (contenidos relacionados), fuboTV y otros bundles.
|España
|RTVE/La 1 emite varios partidos importantes; DAZN tiene los 104 partidos del torneo.
|DAZN integrado en plataformas como Movistar Plus+.
|DAZN (todos los partidos del Mundial 2026).
|Portugal
|RTP y SPORT.TV (Sport TV1 y Sport TV5) tienen derechos en el país.
|SPORT.TV (Sport TV1/Sport TV5) como señal principal de pago.
|LiveModelTV y RTP Play como opciones de streaming.
¿A qué hora juega Colombia vs. Portugal HOY 27 de junio por el Mundial?
Conoce los horarios por país para ver el partido entre Colombia vs. Portugal EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 27 de junio desde Estados Unidos, México, España y otros países del mundo.
|País / región
|Ciudad de referencia
|Hora local del partido (sábado 27 de junio)
|Colombia
|Bogotá
|6:30 p. m.
|Perú
|Lima
|6:30 p. m.
|Ecuador
|Quito
|6:30 p. m.
|Chile (continental)
|Santiago
|7:30 p. m.
|Bolivia
|La Paz
|7:30 p. m.
|Venezuela
|Caracas
|7:30 p. m.
|Argentina
|Buenos Aires
|8:30 p. m.
|Uruguay
|Montevideo
|8:30 p. m.
|Paraguay
|Asunción
|8:30 p. m.
|Brasil (Brasilia / Río)
|Brasília
|8:30 p. m.
|México (centro)
|Ciudad de México
|5:30 p. m.
|Centroamérica (ej. Costa Rica, Honduras)
|San José / Tegucigalpa
|5:30 p. m.
|Estados Unidos (Costa Este)
|Miami / Nueva York / Washington D. C.
|7:30 p. m.
|Estados Unidos (Centro)
|Chicago / Houston
|6:30 p. m. (aprox. una hora menos que la costa Este).
|Estados Unidos (Pacífico)
|Los Ángeles
|4:30 p. m. (tres horas menos que Miami).
|España (peninsular)
|Madrid
|1:00 a. m. del domingo 28 de junio.
|Portugal
|Lisboa
|12:00 a. m. (medianoche entre sábado y domingo, una hora menos que Madrid).
Alineaciones Colombia vs. Portugal
- Colombia: Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma, Arias; Rodríguez, Suárez, Díaz.
- Portugal: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; Neves, Vitinha; Silva, Fernandes, Leão; Ronaldo.