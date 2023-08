Por el pase a la gran final del Mundial Femenino 2023. España vs. Suecia se miden EN VIVO y EN DIRECTO en una de las semifinales del torneo internacional. El encuentro, que se disputará en el Eden Park de Auckland, está programado para jugarse este martes 15 de agosto desde las 3:00 a.m. (horario en Perú, 10:00 a.m. en tierra española), y va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por las señales de DIRECTV, RTVE, TVE La 1 y Futbol Libre. Recuerda que en Depor te traemos las incidencias del cotejo. En la otra llave se enfrentan las selecciones de Australia e Inglaterra.





España vs Suecia: alineaciones probables

España: Catalina Coll; Oihane Hernández, Irene Paredes, Laia Codina, Ona Batlle; Aitana Bonmatí, Teresa Abelleira, Jennifer Hermoso; Alba Redondo, Esther González, Mariona Caldentey.

Suecia: Zećira Mušović; Nathalie Björn, Amanda Ilestedt, Magdalena Eriksson, Jonna Andersson; Filippa Angeldal, Elin Rubensson, Johanna Rytting Kaneryd; Kosovare Asllani, Fridolina Rolfö, Stina Blackstenius.

La Selección de España se medirá ante Suecia por las semifinales del Mundial Femenino. (Video: España)