El exfutbolista de la selección argentina, Sergio Kun Agüero, fue noticia y es que vivió de cerca y junto a sus compañeros de la albiceleste lo que fue la final del mundial Qatar 2022, en el que los albicelestes se impusieron ante Francia en la ronda de penales.

El Kun Agüero fue uno más del equipo y es que él tuvo que retirarse del fútbol profesional debido a un mal cardíaco que lo quejaba y que ponía en riesgo su vida de haber continuado en los terrenos de juego.

Por ello, el Kun Agüero decidió acompañar a los albicelestes e incluso, la noche previa a la gran final, el exyerno de Diego Armando Maradona compartió la habitación con el capitán de la selección, Lionel Messi.

En redes sociales y ni bien alzaron la copa, el Kun Agüero se unió a las celebraciones de Argentina e ingresó al terreno de juego y junto a sus compañeros de equipo.

Las imágenes del deportista alzando la copa y celebrando a más no poder con sus compañeros tuvo todo tipo de comentarios y es que un grupo empezó a criticarlo debido a que para ellos, Sergio no ganó nada pues no participó del mundial.

“Kun, no ganaste nada. Deja de dar vergüenza”, escribió un usuario en Twitter, sin imaginar que el propio Sergio Agüero le respondería.

El deportista tomó este comentario muy tranquilamente pues respondió de la siguiente manera: “Jeee, ya sé, pero para mí sí porque hacía un año estaba con ellos. Son mis compañeros, amigos, todo. Por lo del corazón no pude seguir, pero lo más lindo es que mi corazón fue feliz y eso no me lo olvidaré jamás”.

Este comentario del Kun tuvo el respaldo de muchos hinchas que se solidarizaron con el deportista pues para ellos solo un tema médico lo separó de poder defender los colores de su camiseta.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.