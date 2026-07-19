Señal de La 2Cat en directo para ver la retransmisión de España - Argentina por la final del Mundial de Fútbol 2026, este domingo 19 de julio, desde el Metlife Stadium de New Jersey. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)
Señal de La 2Cat en directo para ver la retransmisión de España - Argentina por la final del Mundial de Fútbol 2026, este domingo 19 de julio, desde el Metlife Stadium de New Jersey. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

Hemos llegado al día más importante y el broche de oro del Mundial 2026 será la gran final que protagonizarán España - Argentina, encuentro que será televisado por La 2Cat desde Catalunya a partir de las 23:00 hora peninsular. La Roja tiene la chance de conseguir su segunda Copa del Mundo, a tan solo 16 años de haber obtenido la primera en Sudáfrica 2010. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir la retransmisión en señal abierta y vía online por RTVE Play Catalunya.

Cómo ver La 2 CAT y RTVE Play Catalunya EN VIVO: guía completa de acceso para ver España — Argentina

Si buscas ver la programación de La 2 CAT o acceder al contenido de RTVE Play Catalunya, aquí encontrarás una guía completa con todas las opciones disponibles para seguir sus emisiones en directo y a la carta desde cualquier dispositivo.

¿Qué es La 2 CAT?

La 2 CAT es la desconexión territorial de La 2 de RTVE para Cataluña. Ofrece una programación específica con contenidos culturales, educativos, informativos y de producción propia, complementando la emisión nacional de La 2.

Entre sus espacios más destacados suelen encontrarse:

  • Informativos regionales.
  • Programas culturales y divulgativos.
  • Espacios sobre actualidad catalana.
  • Documentales.
  • Producciones propias de RTVE Catalunya.

¿Qué es RTVE Play Catalunya?

RTVE Play Catalunya es la sección de la plataforma RTVE Play dedicada a los contenidos producidos por RTVE Catalunya. Permite acceder tanto a emisiones en directo como a programas bajo demanda.

Desde esta plataforma puedes encontrar:

  • Emisiones en directo de RTVE Catalunya.
  • Programas completos.
  • Series.
  • Documentales.
  • Informativos.
  • Contenido exclusivo para Cataluña.

Cómo ver La 2 CAT en televisión

La señal de La 2 CAT está disponible mediante:

  • Televisión Digital Terrestre (TDT) en Cataluña.
  • Algunos operadores de televisión por cable.
  • Plataformas IPTV compatibles.
  • Servicios de televisión de pago que incluyan los canales de RTVE.

La disponibilidad puede variar según la localidad y el operador.

Cómo ver RTVE Play Catalunya en Internet

Puedes acceder desde prácticamente cualquier dispositivo conectado a Internet:

  • Ordenadores (Windows y Mac).
  • Teléfonos Android.
  • iPhone.
  • Tablets.
  • Smart TV compatibles.
  • Chromecast.
  • Apple TV.
  • Fire TV.
  • Dispositivos Android TV.

Solo necesitas abrir RTVE Play y acceder a la sección de contenidos de Catalunya.

Cómo ver RTVE Play Catalunya desde el móvil

  1. Descarga la aplicación oficial de RTVE Play.
  2. Inicia la aplicación.
  3. Accede a la sección Catalunya.
  4. Selecciona la emisión en directo o el contenido que deseas reproducir.

Cómo ver RTVE Play Catalunya desde Smart TV

La aplicación oficial está disponible en numerosas televisiones inteligentes.

Los pasos son:

  1. Instala RTVE Play desde la tienda de aplicaciones de tu televisor.
  2. Abre la aplicación.
  3. Busca el apartado Catalunya.
  4. Reproduce la señal en directo o el contenido bajo demanda.

¿Es gratis ver La 2 CAT y RTVE Play Catalunya?

Sí. Tanto la emisión de La 2 CAT como el acceso a RTVE Play Catalunya son completamente gratuitos y no requieren una suscripción de pago.

En algunos dispositivos puede ser recomendable iniciar sesión con una cuenta gratuita de RTVE para acceder a determinadas funciones.

Horario, TV y dónde ver España — Argentina por Jornada 3 del Mundial 2026

  • Partido: España — Argentina por final del Mundial 2026
  • Fecha: Domingo 19 de julio de 2026
  • Lugar: Metlife Stadium de New Jersey, Estados Unidos
  • Horario: 9:00 p.m. hora peninsular
  • Canal TV: La 2Cat
  • Streaming: RTVE Play Catalunya
SOBRE EL AUTOR

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