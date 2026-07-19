Hemos llegado al día más importante y el broche de oro del Mundial 2026 será la gran final que protagonizarán España - Argentina, encuentro que será televisado por La 2Cat desde Catalunya a partir de las 23:00 hora peninsular. La Roja tiene la chance de conseguir su segunda Copa del Mundo, a tan solo 16 años de haber obtenido la primera en Sudáfrica 2010. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir la retransmisión en señal abierta y vía online por RTVE Play Catalunya.
Cómo ver La 2 CAT y RTVE Play Catalunya EN VIVO: guía completa de acceso para ver España — Argentina
Si buscas ver la programación de La 2 CAT o acceder al contenido de RTVE Play Catalunya, aquí encontrarás una guía completa con todas las opciones disponibles para seguir sus emisiones en directo y a la carta desde cualquier dispositivo.
¿Qué es La 2 CAT?
La 2 CAT es la desconexión territorial de La 2 de RTVE para Cataluña. Ofrece una programación específica con contenidos culturales, educativos, informativos y de producción propia, complementando la emisión nacional de La 2.
Entre sus espacios más destacados suelen encontrarse:
- Informativos regionales.
- Programas culturales y divulgativos.
- Espacios sobre actualidad catalana.
- Documentales.
- Producciones propias de RTVE Catalunya.
¿Qué es RTVE Play Catalunya?
RTVE Play Catalunya es la sección de la plataforma RTVE Play dedicada a los contenidos producidos por RTVE Catalunya. Permite acceder tanto a emisiones en directo como a programas bajo demanda.
Desde esta plataforma puedes encontrar:
- Emisiones en directo de RTVE Catalunya.
- Programas completos.
- Series.
- Documentales.
- Informativos.
- Contenido exclusivo para Cataluña.
Cómo ver La 2 CAT en televisión
La señal de La 2 CAT está disponible mediante:
- Televisión Digital Terrestre (TDT) en Cataluña.
- Algunos operadores de televisión por cable.
- Plataformas IPTV compatibles.
- Servicios de televisión de pago que incluyan los canales de RTVE.
La disponibilidad puede variar según la localidad y el operador.
Cómo ver RTVE Play Catalunya en Internet
Puedes acceder desde prácticamente cualquier dispositivo conectado a Internet:
- Ordenadores (Windows y Mac).
- Teléfonos Android.
- iPhone.
- Tablets.
- Smart TV compatibles.
- Chromecast.
- Apple TV.
- Fire TV.
- Dispositivos Android TV.
Solo necesitas abrir RTVE Play y acceder a la sección de contenidos de Catalunya.
Cómo ver RTVE Play Catalunya desde el móvil
- Descarga la aplicación oficial de RTVE Play.
- Inicia la aplicación.
- Accede a la sección Catalunya.
- Selecciona la emisión en directo o el contenido que deseas reproducir.
Cómo ver RTVE Play Catalunya desde Smart TV
La aplicación oficial está disponible en numerosas televisiones inteligentes.
Los pasos son:
- Instala RTVE Play desde la tienda de aplicaciones de tu televisor.
- Abre la aplicación.
- Busca el apartado Catalunya.
- Reproduce la señal en directo o el contenido bajo demanda.
¿Es gratis ver La 2 CAT y RTVE Play Catalunya?
Sí. Tanto la emisión de La 2 CAT como el acceso a RTVE Play Catalunya son completamente gratuitos y no requieren una suscripción de pago.
En algunos dispositivos puede ser recomendable iniciar sesión con una cuenta gratuita de RTVE para acceder a determinadas funciones.
Horario, TV y dónde ver España — Argentina por Jornada 3 del Mundial 2026
- Partido: España — Argentina por final del Mundial 2026
- Fecha: Domingo 19 de julio de 2026
- Lugar: Metlife Stadium de New Jersey, Estados Unidos
- Horario: 9:00 p.m. hora peninsular
- Canal TV: La 2Cat
- Streaming: RTVE Play Catalunya