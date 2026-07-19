Hemos llegado al día más importante y el broche de oro del Mundial 2026 será la gran final que protagonizarán España - Argentina , encuentro que será televisado por La 2Cat desde Catalunya a partir de las 23:00 hora peninsular . La Roja tiene la chance de conseguir su segunda Copa del Mundo, a tan solo 16 años de haber obtenido la primera en Sudáfrica 2010. Aquí te dejo con todos los detalles para que puedas seguir la retransmisión en señal abierta y vía online por RTVE Play Catalunya.

Cómo ver La 2 CAT y RTVE Play Catalunya EN VIVO: guía completa de acceso para ver España — Argentina

Si buscas ver la programación de La 2 CAT o acceder al contenido de RTVE Play Catalunya, aquí encontrarás una guía completa con todas las opciones disponibles para seguir sus emisiones en directo y a la carta desde cualquier dispositivo.

¿Qué es La 2 CAT?

La 2 CAT es la desconexión territorial de La 2 de RTVE para Cataluña. Ofrece una programación específica con contenidos culturales, educativos, informativos y de producción propia, complementando la emisión nacional de La 2.

Entre sus espacios más destacados suelen encontrarse:

Informativos regionales.

Programas culturales y divulgativos.

Espacios sobre actualidad catalana.

Documentales.

Producciones propias de RTVE Catalunya.

¿Qué es RTVE Play Catalunya?

RTVE Play Catalunya es la sección de la plataforma RTVE Play dedicada a los contenidos producidos por RTVE Catalunya. Permite acceder tanto a emisiones en directo como a programas bajo demanda.

Desde esta plataforma puedes encontrar:

Emisiones en directo de RTVE Catalunya.

Programas completos.

Series.

Documentales.

Informativos.

Contenido exclusivo para Cataluña.

Cómo ver La 2 CAT en televisión

La señal de La 2 CAT está disponible mediante:

Televisión Digital Terrestre (TDT) en Cataluña.

Algunos operadores de televisión por cable.

Plataformas IPTV compatibles.

Servicios de televisión de pago que incluyan los canales de RTVE.

La disponibilidad puede variar según la localidad y el operador.

Cómo ver RTVE Play Catalunya en Internet

Puedes acceder desde prácticamente cualquier dispositivo conectado a Internet:

Ordenadores (Windows y Mac).

Teléfonos Android.

iPhone.

Tablets.

Smart TV compatibles.

Chromecast.

Apple TV.

Fire TV.

Dispositivos Android TV.

Solo necesitas abrir RTVE Play y acceder a la sección de contenidos de Catalunya.

Cómo ver RTVE Play Catalunya desde el móvil

Descarga la aplicación oficial de RTVE Play. Inicia la aplicación. Accede a la sección Catalunya. Selecciona la emisión en directo o el contenido que deseas reproducir.

Cómo ver RTVE Play Catalunya desde Smart TV

La aplicación oficial está disponible en numerosas televisiones inteligentes.

Los pasos son:

Instala RTVE Play desde la tienda de aplicaciones de tu televisor. Abre la aplicación. Busca el apartado Catalunya. Reproduce la señal en directo o el contenido bajo demanda.

¿Es gratis ver La 2 CAT y RTVE Play Catalunya?

Sí. Tanto la emisión de La 2 CAT como el acceso a RTVE Play Catalunya son completamente gratuitos y no requieren una suscripción de pago.

En algunos dispositivos puede ser recomendable iniciar sesión con una cuenta gratuita de RTVE para acceder a determinadas funciones.

Horario, TV y dónde ver España — Argentina por Jornada 3 del Mundial 2026

Partido: España — Argentina por final del Mundial 2026

España — Argentina por final del Mundial 2026 Fecha: Domingo 19 de julio de 2026

Domingo 19 de julio de 2026 Lugar: Metlife Stadium de New Jersey, Estados Unidos

Metlife Stadium de New Jersey, Estados Unidos Horario: 9:00 p.m. hora peninsular

9:00 p.m. hora peninsular Canal TV: La 2Cat

La 2Cat Streaming: RTVE Play Catalunya

Argentina, con Lionel Messi, y España, con Lamine Yamal, se enfrentan este domingo 19 de julio por la final de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). Sigue la transmisión EN VIVO, EN DIRECTO, ONLINE y GRATIS por TV Pública (Canal 7), TyC Sports, TyC Sports Play, Flow, Telefe, Mi Telefe, DIRECTV Sports, DGO, ESPN, Disney+, Paramount+, La 1 HD, La 2 Catalunya, RTVE Play, Teledeporte, DAZN Mundial, Movistar Plus+, TUDN, Canal 5, TV Azteca 7, Azteca Deportes, ViX Premium, GOL Caracol, Canal RCN, Chilevisión, Televen, Tigo Sports, RPC TV, TCS, Canal 11, Canal 4, América TV, Telemundo Deportes, Peacock, FOX, FOX Deportes, FS1, Fubo, Hulu + Live TV, YouTube TV, Sling TV y Telecentro Play. (VIDEO DE SELECCIÓN ARGENTINA EN X DE @ARGENTINA).