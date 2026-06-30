Un duelo no apto para cardíacos. México y Ecuador se enfrentan hoy martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca (Ciudad de México) a las 7:00 p.m. (horario mexicano). El equipo de Javier Aguirre llega invicto al compromiso y, sobre todo, demostrando un gran juego colectivo. Mientras la escuadra sudamericana está con la moral al tope tras superar a Alemania en la fase de grupos.
Este vibrante partido entre México y Ecuador será transmitido EN VIVO por Las Estrellas (Canal 2), medio que te llevará una cobertura especial sobre el duelo con reportajes, análisis y un intenso debate de las polémicas que dejará el juego.
¿Dónde ver Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO, México vs. Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026?
El Canal de Las Estrellas está disponible en TotalPlay, Dish, Izzi, SKY, Star TV y TotalPlay. Te compartimos los respectivos canales para que puedas disfrutar del partido entre México vs. Ecuador por el Mundial.
- Canal 2 de señal abierta
- Canal 2 de TotalPlay
- Canal 102 de Dish
- Canal 102 de Izzi
- Canal 102 de Star TV
- Canal 1102 de SKY
¿Cómo ver México vs. Ecuador EN VIVO por internet?
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Horario, TV y dónde ver México vs. Ecuador EN VIVO por Mundial 2026
- ¿Cuándo juegan?: Martes 30 de junio de 2026
- Partido: México vs. Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026
- Lugar: Estadio Azteca
- ¿A qué hora juegan?: 10:00 horas CDMX
- ¿Dónde ver?: Canal 2 Las Estrellas
- Streaming: ViX Premium