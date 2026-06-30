Un duelo no apto para cardíacos. se enfrentan hoy martes 30 de junio por los 16avos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca (Ciudad de México) a las 7:00 p.m. (horario mexicano). El equipo de Javier Aguirre llega invicto al compromiso y, sobre todo, demostrando un gran juego colectivo. Mientras la escuadra sudamericana está con la moral al tope tras superar a Alemania en la fase de grupos.

Este vibrante partido entre México y Ecuador será transmitido EN VIVO por Las Estrellas (Canal 2), medio que te llevará una cobertura especial sobre el duelo con reportajes, análisis y un intenso debate de las polémicas que dejará el juego.

¿Dónde ver Las Estrellas (Canal 2) EN VIVO, México vs. Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026?

El Canal de Las Estrellas está disponible en TotalPlay, Dish, Izzi, SKY, Star TV y TotalPlay. Te compartimos los respectivos canales para que puedas disfrutar del partido entre México vs. Ecuador por el Mundial.

  • Canal 2 de señal abierta
  • Canal 2 de TotalPlay
  • Canal 102 de Dish
  • Canal 102 de Izzi
  • Canal 102 de Star TV
  • Canal 1102 de SKY
Ciudad de México, (México), 30/06/2026.- Las Estrellas (Canal 2) te llevará EN VIVO el partido de México vs. Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Ciudad de México. Imagen creada por Gemini.
Ciudad de México, (México), 30/06/2026.- Las Estrellas (Canal 2) te llevará EN VIVO el partido de México vs. Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026 desde el Estadio Ciudad de México. Imagen creada por Gemini.

¿Cómo ver México vs. Ecuador EN VIVO por internet?

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Horario, TV y dónde ver México vs. Ecuador EN VIVO por Mundial 2026

  • ¿Cuándo juegan?: Martes 30 de junio de 2026
  • Partido: México vs. Ecuador por los 16avos de final del Mundial 2026
  • Lugar: Estadio Azteca
  • ¿A qué hora juegan?: 10:00 horas CDMX
  • ¿Dónde ver?: Canal 2 Las Estrellas
  • Streaming: ViX Premium
CANAL 5, TV AZTECA 7, TUDN, CANAL 9, Telemundo, ESPN, DIRECTV y Nu9ve EN VIVO — ver partido México vs. Ecuador por TV y Online | Mundial | VIDEO
México y Ecuador se enfrentan en la Copa Mundial 2026 este martes 30 de junio por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de la Ciudad de México (CDMX). Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de Canal 5, TUDN, Canal 9, Nu9ve, TV Azteca 7, Azteca Deportes, Canal 2, Las Estrellas, ESPN, Disney Plus, Teleamazonas, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SELECCIÓN NACIONAL EN X DE @miseleccionmx)
SOBRE EL AUTOR

Periodista con ocho años de experiencia en medios digitales. Especializado en creación de contenido web y cobertura de eventos en vivo sobre deportes, política, arte y actualidad para la comunidad hispanohablante de Estados Unidos y de países como México, España, Argentina, Colombia, etc.

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