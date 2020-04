Imagina un futbolista peruano que es fichado por Universitario de Deportes, Alianza Lima o Sporting Cristal. Sin embargo, el jugador se niega rotundamente a jugar por el club que compró su pase y decide quedarse en la escuadra donde atajaba. Sin embargo, ese misma temporada su equipo pierde la categoría. ¿De película, verdad? Eso es lo que le sucedió al retirado portero mexicano Cirilo Saucedo.

La historia es así: en la campaña 2005-06, Saucedo tuvo un gran campeonato con el Dorados de Sinaloa (fue la gran figura de su cuadro), razón por la que las ‘Águilas’ le ‘echaron ojo’ y le compraron su pase. Sin embargo, el cuidavallas no estaba enterado de la negociación y se negó a jugar por el poderoso equipo de la Liga MX. ¿La razón? Él mismo se encargó de contarla.

“América ya me había comprado; yo estaba en Dorados, en diciembre nos vamos de vacaciones y mi ahora esposa estudiaba en Canadá. Fui a verla y estando allá me habla mi papá, que era mi representante. Me dice: ‘Oye Cirilo, te compró el América’. ¿Cómo que me compró el América? ‘Sí, te compró’. ¿Cómo?, o sea, nunca me preguntaron si yo quería ir”, relató.

Tras una profunda reflexión, Saucedo le dijo no al América porque no quería perder continuidad. Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba. “Al final de cuentas no acepté ir al América, porque no iba a jugar. En ese momento Memo Ochoa era un jovencito que estaba empezando y todos recordamos lo que fue Memo Ochoa en sus inicios. Entonces, no iba a tener oportunidad de jugar, (así que) decido quedarme en Dorados y en ese torneo descendemos”, recordó.

Llegó al ‘Tri’

Pese a esa desafortunada decisión, Cirilo Saucedo pudo defender a varios equipos aztecas: León, Dorados, Veracruz, Tigres, Indios, Xolos, FC Juárez y Morelia, equipos en los que ha jugado tanto en Liga MX como en el Ascenso MX. Asimismo, su buen nivel le valió para ser convocado a la selección mexicana (2013).

Saucedo se retiró en el 2017, aunque en el 2019, en son de broma, pidió que algún club lo contratara. “Alguien que ocupe un portero con experiencia, con muchas ganas, aquí voy a andar, ya sea profesional, amateur, llano, fut 7 porque estos partidos se extrañan. Nota: Ya no cobro caro “, había escrito en su cuenta de Twitter. Con 38 años, el exguardameta está por culminar su curso de entrenador y en la actualidad dirige a un equipo de la tercera división de su país.

