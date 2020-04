El entrenador Matías Almeyda lleva en el corazón al Chivas de Guadalajara, escuadra que entrenó en la Liga MX y con la que se consagró campeón en más de una oportunidad. Así lo evidenció en una reciente entrevista en la que aseguró que nunca dirigiría al América. “Es como traicionar a River Plate con Boca Juniors”, sentenció.

“Yo soy del Chivas, no iría (al América). Como en Argentina nunca iría a Boca Juniors. Ya lo he dicho, porque soy del Chivas no me va a estar en América”, dijo al estratega argentino en el programa Los Campamenos, de W Radio.

En la misma charla, el hoy DT del San Jose Earthquakes de la Major League Soccer (MLS), aclaró que dentro de sus planes no figura la posibilidad de regresar a entrenar a su país natal, Argentina. Difícilmente volvería a dirigir en Argentina. Si salí de allá fue para hacerlo afuera", apuntó.

Técnico ganador

Por otro lado, Matías Almeyda deseó que le vaya bien a su exequipo, que hoy es entrenado por su colega Luis Fernando Tena. “Hay un entrenador en Chivas, yo estoy en otro. No tengo que señalar mi amor a Chivas cada torneo. Deseo que el equipo sea campeón con las personas que están actualmente y no lo digo para quedar bien, sino porque lo siento”, concluyó.

Dirigiendo al ‘Rebaño’, el ‘Pelado’ disputó siete finales: cinco de ellas las ganó. Se coronó campeón en la Copa MX (2015 y 2017),la Supercopa MX (2016), la Liga MX en el Clausura 2017 y la Concachampions 2018.

