Portugal vs. Suiza se miden (EN VIVO | GRATIS) desde Lusail por el Mundial Qatar 2022. Termina la ronda de octavos de final y estas dos selecciones buscarán acceder a la siguiente etapa. Las acciones se darán este martes 06 de diciembre desde las 2:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de las señales de GOL Mundial, Sport, DIRECTV Sports, DTV GO y Latina. No te pierdas el minuto a minuto en Depor.

El cuadro portugués tiene a Cristiano Ronaldo como uno de sus líderes. La leyenda del fútbol ‘luso’ disputa, probablemente, su última competencia internacional con los colores de su país. A pesar de no estar en el mejor nivel futbolístico, se ha mostrado como un hombre clave.

Los lusos no han llegado a los cuartos de final desde Inglaterra 66, y tras avanzar a esta etapa como líderes de grupo, a pesar de sumar solo 6 puntos, clasificando sobre los eliminados Ghana y Uruguay.





Portugal vs. Suiza: horarios del mundo





México: 1:00 p.m.

Perú, Colombia y Ecuador: 2:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 3:00 p.m.

Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay y Brasil: 4:00 p.m.

España: 8:00 p.m.

Portugal arrancó la competencia con una ajustada victoria sobre el conjunto de Ghana, peleando gol a gol la ventaja sobre el elenco africano en el complementario, definiendo la victoria por 3-2 mediante el delantero del AC Milan, Rafael Leao, a 10 minutos del final.

El compromiso ante los uruguayos fue un poco menos exigente, pues los ibéricos lograron marcar mejor dominio, con la victoria por 2-0 marcada por Bruno Fernández. Sin embargo, el equipo sería sorprendido por el representativo de Corea del Sur, que le dio la vuelta al marcador por 2-1.





Portugal vs. Suiza: canales en el mundo





Perú: DirecTV Sports, DirecTV Sports App y Latina

Colombia: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Caracol TV y RCN

Chile: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Canal 13 y Chilevision

Ecuador: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, ECDF y Teleamazonas

Argentina: DirecTV Sports, DirecTV Sports App y TyC Sports

México: DirecTV Sports, DirecTV Sports App, Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Sling, FOX Sports App, Peacock, SiriusXM FC, UFORIA App, Telemundo Deportes En Vivo, Foxsports.com, FOX Network y Telemundo

España: Gol Mundial

Brasil: NOW NET e Claro, Globo, GloboEsporte.com, SporTV, Canais Globo y SporTV 2

El seleccionado suizo tuvo un pase por la fase de grupos más complicado, pues tuvo que pelear por permanecer en competencia en la fecha final de la fase de grupos, pues llegaba con solo tres puntos.

El elenco alpino llegaba a la tercera fecha tras vencer a Camerún por 1-0 con un gol de Breel Embolo, que casualmente es nacido camerunés, partido que se reflejó bien en el marcador. A esto le siguió la anticipada derrota ante la selección brasileña, en la que sufrirían para crear oportunidades de gol en el área rival, revirtiendo el marcador previo.

Es así que ante los serbios se jugaba la vida, y se notó lo que estaba en juego, por como se pelearon el resultado. Luego de abrir el marcador, los suizos lograron el empate a un minuto del medio tiempo, para sellar el 3-2 inmediatamente después de reanudado el encuentro.





Portugal vs. Suiza: ¿dónde se jugará el partido?





