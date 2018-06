El seleccionador de México , el colombiano Juan Carlos Osorio , dijo este sábado no estar preocupado por la derrota contra Dinamarca y la imagen en los amistosos previos al Mundial Rusia 2018 . Aunque cree que es necesario mejorar el juego de ataque.

"Me parece que en los tres juegos estuvimos siempre metidos en ellos. Si puedo corregir algo sería la eficacia, hacer mejores entradas en el ultimo tercio. El juego se define por detalles muy pequeños", dijo el técnico de México en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Osorio se muestra seguro de que su equipo rendirá a buen nivel contra Alemania en su debut en Rusia 2018 . "Con las combinaciones que tenemos planificadas para el juego contra Alemania, creo que vamos a tener posibilidades (...) Ya tenemos definido lo que vamos a hacer estratégicamente y el equipo. Hay muy buenas posibilidades de estar al cien por cien", agregó.

El técnico colombiano considera que el primer tiempo contra Dinamarca fue "muy parejo" y que el cambio de Herrera y Guardado al descanso fue clave, pero obligado por un acuerdo con el cuerpo médico tras su regreso de sus lesiones.



"Mientras estuvieron ellos, controlamos muy bien el juego. En la segunda parte, con las modificaciones, alteramos las complementariedades, en algunas ocasiones llegamos algún segundo tarde a la presión", afirmó el entrenador de México .

Osorio no disculpó, sin embargo, el error que precedió al 2-0, que vino de un saque de banda que dejó solo contra Ochoa a Eriksen. "El segundo gol no admite ningún tipo de disculpa, hay que trabajar y mejorar. No se puede hacer un gol en saque de banda. Fuimos muy, muy frágiles manejando esa situación", finalizó.