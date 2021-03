El campeonato local de Jamaica todavía no tiene fecha de inicio y eso ha preocupado a los directivos deportivos del país insular. Sin embargo, los dirigentes han comenzado a elaborar un plan que ha llamado mucho la atención en el planeta del fútbol: formar una selección con jugadores ingleses de raíces jamaiquinas para disputar las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

Actualmente, 700 futbolistas de Jamaica se encuentran sin trabajo y los directivos están preocupados por la situación futbolística en el país insular. “Es una gran decepción para nosotros, pero principalmente para los jugadores. Es una industria que alimenta a mucha gente, y sin la actividad no pueden sobrevivir. Yo no estoy cobrando, ellos no están cobrando y están concentrados en otras actividades para llevar dinero a sus casas. La mayoría de los jugadores viven en ciudades pequeñas y están rodeados de crimen y violencia. No queremos que tomen ese camino y pedimos por favor que regrese el fútbol en Jamaica”, mencionó Donovan Duckie, actual entrenador del Vere United de la Primera División.

Debido a esto, la Jamaica Football Federation (JFF) ha elaborado un plan para lograr que su país logre la clasificación al Mundial de Qatar 2022 sin utilizar a ningún futbolista de su campeonato local.

Una relación histórica

La relación que tiene Jamaica e Inglaterra inició luego de la Segunda Guerra Mundial en 1948. Cuando la isla era aún una colonia británica, un grupo de caribeños emigraron al país europeo en la denominada generación Windrush a causa de que la falta de mano de obra que había en el Reino Unido. Un claro ejemplo de esto es Raheem Sterling, extremo del Manchester City, quien nació en Kingston, pero es actualmente seleccionado de Inglaterra.

Debido a esto, el presidente de la JFF fue el encargado de confirmar la noticia y hasta mencionó los nombres de los jugadores que pasarían a formar parte de la selección de Jamaica. “La lista está llena de talentosos futbolistas como Michail Antonio, Max Aarons, Andre Gray, Demarai Gray, Mason Holgate, Isaac Hayden. Este último llamó personalmente a la Jamaica Football Federation para postularse a la selección de nuestro país. Después Liam Moore ya tiene en su poder el pasaporte jamaicano, Nathan Redmond, Kemar Roofe e Ivan Toney. Todos estos nombres están en proceso para obtener su pasaporte”, mencionó Michael Ricketts.

Asimismo, Ricketts afirmó que los trámites están avanzando lentamente a causa de la pandemia generada por el coronavirus (COVID-19), pero confían que se podrán nacionalizar a todos los futbolistas que tienen en su lista. “Ya charlé con el secretario de deportes del país para que nos ayude a facilitar los procesos”, mencionó al respecto a la planificación que tiene la Selección.

Jamaica espera poder armar un equipo que pueda hacer un buen papel en las Eliminatorias CONCACAF, que iniciarán este mes. Eso sí, los caribeños se encuentran emocionados porque su nación se encuentra en la fase final, gracias a su buen posicionamiento en el ranking FIFA, donde competirá por los tres pases directos o uno del repechaje con Estados Unidos, Honduras, México y Costa Rica.





