Un paso al costado. El delantero alemán Sandro Wagner , de 30 años, anunció este jueves su renuncia definitiva a la Selección Alemana tras haber sido descartado por el seleccionador Joachim Löw en la lista preliminar para el Mundial de Rusia 2018 .



"Me retiro inmediatamente de la selección nacional. Mentiría si dijera que no estoy decepcionado. El Mundial, habría sido algo extraordinario"", indicó el ariete del Bayern Múnich al diario alemán Bild.

No obstante, esta no es la primera vez que un jugador renuncia a su selección. En el 2016, Zlatan Ibrahimovic hizo pública su decisión de no representar más a Suecia tras su participación en la Eurocopa de ese mismo año.



Otro crack que dejó a su selección fue Lionel Messi , quien se alejó un tiempo de la Selección Argentina después de perder la final de la Copa América Centenario aduciendo que no se le daba ganar un título con la 'Albiceleste'. Tiempo después, Messi se rectificaría.

Como el caso de estos dos cracks del fútbol mundial, te mostramos una lista de 20 jugadores que decidieron renunciar a sus selecciones por diversos motivos como: Philipp Lahm, Cuauhtémoc Blanco, Michael Ballack, Franck Ribéry, Thierry Henry, Humberto Suazo, entre otros. No te pierdas esta galería que está buenaza.