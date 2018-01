El delantero uruguayo Luis Suárez afirmó hoy que está "muy ilusionado" y comprometido con que el de Rusia 2018 sea su Mundial para superar su partida anticipada en Brasil 2014 y darle una "alegría a todo Uruguay".



Así lo dijo la estrella del Barcelona y la Selección Uruguaya en una entrevista a la radio local Sport 890 en la que subrayó que está "con muchas ganas" de tener un óptimo rendimiento físico y mental para que así pueda lograr un buen año con su equipo y con el combinado nacional.

"Quiero que sea la posibilidad de mi Mundial después de haberme ido como me fui en 2014", agregó el delantero.



Suárez fue expulsado del Mundial de Brasil tras propinarle un mordisco al zaguero italiano Giorgio Chiellini durante el partido entre Uruguay e Italia en la última fecha de la fase de grupos.



Respecto al grupo que le tocó a la Celeste en la próxima cita mundialista, señaló que "como todos los grupos, son difíciles, complicados" y que, si bien reconoce que las selecciones podrían llegar a ser "un poco inferiores" por su nombre, cuentan con calidad técnica y con entrenadores "que saben estudiar muy bien".



Asimismo, acotó que en otras ocasiones confiarse del rival les ha jugado "una mala pasada" y los ha perjudicado, por lo que deben aprender y "no entrar confiados".



En tanto, el goleador destacó el buen rendimiento de su joven compatriota Maximiliano Gómez, que en su primera temporada jugando en España está cuarto en la lista de goleadores con 10 anotaciones para el Celta de Vigo.



"Siempre lo miro y lo trato con el máximo respeto porque recién llegó (a la selección) y hay que cuidar a los jóvenes, uno ve que él quiere aprender, quiere mejorar y eso es bueno", agregó.



Por otra parte, Suárez hizo referencia al excapitán de la selección uruguaya Diego Lugano, que este martes anunció su retiro como futbolista profesional.



"Hoy me enteré de la noticia, primero un poco de tristeza porque deje el fútbol y segundo estar orgulloso y agradecido de haber compartido cosas con él, y las enseñanzas que me ha dado desde que empecé en la selección", concluyó Suárez. EFE