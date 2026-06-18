Desde Centroamérica podrás vivir toda la emoción de la Copa Mundial de Fútbol 2026, que este jueves 18 de junio tendrá como plato fuerte el partido México vs. Corea del Sur y podrás seguirlo a través de la señal de TiGo Sports y TiGo Play en streaming online, a partir de las 19:00 horas (Tiempo del Centro de CDMX) . Este duelo servirá tanto al Tricolor como los Tigres de Asia en su intento de seguir acumulando triunfos y asegurar su pase a la siguiente ronda de la justa mundialista. Aquí te dejo con todos los detalles para ver el juego minuto a minuto.

México vs. Corea del Sur juegan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Diseño: Depor)

¿Cómo ver Tigo Sports EN VIVO, México vs. Corea del Sur hoy 18 de junio de 2026?

El partido por la Fecha 2 del Grupo A del Mundial FIFA 2026 entre México y Corea del Sur podrá verse EN VIVO a través de Tigo Sports en distintos países de Centroamérica y Sudamérica, tanto por televisión como vía streaming online mediante TiGo Play App y la aplicación oficial de Tigo Sports.

La compañía confirmó que tendrá derechos oficiales para transmitir el Mundial 2026 en varios territorios, permitiendo seguir el esperado encuentro desde celulares, Smart TV, tablets y computadoras con conexión a internet. Para acceder a la señal online será necesario iniciar sesión con una cuenta activa de Tigo en los países habilitados.

Estos son los países donde Tigo Sports transmitirá el México vs. Corea del Sur EN VIVO:

Guatemala

Honduras

Costa Rica

El Salvador

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Bolivia

México vs. Corea del Sur juegan por la fecha 2 del Mundial 2026. (Diseño: Depor)

En Guatemala, Honduras y El Salvador, por ejemplo, los usuarios podrán ver el partido directamente desde la señal de Tigo Sports en TV por cable o ingresando a TiGo Play App desde dispositivos móviles y Smart TV compatibles.

Además, Tigo Sports ofrecerá cobertura especial de los 104 partidos del máximo torneo de selecciones de fútbol de la FIFA, incluyendo previas, análisis, comentarios y reacciones posteriores a cada encuentro de la Copa del Mundo 2026.