Kylian Mbappé esquiva de todas las formas posibles una renovación con el PSG y estaría ante su última temporada en el equipo parisino. Los rumores lo ponen en el Real Madrid, club al que siempre se lo relacionó y donde antes jugó su máximo ídolo: Cristiano Ronaldo.

Según información del diario L’Equipe, el motivo principal de su negativa para renovar es que no ve al club con un proyecto serio para ganar la Champions League, trofeo que Mbappé anhela y todavía sigue sin ganar. La opción más reciente fue en la final de la temporada 2019-2020 cuando cayeron en la final ante el Bayern Munich.

Al conocerce la postura de Mbappé, el presidente del PSG, Nasser Al Khelaifi, ya entró de forma directa en la negociación, pero con algo de cautela, ya que el club ha tenido una pérdida de 200 millones de euros debido a la pandemia del 2020.

Sobre la alternativa del Real Madrid, Florentino Pérez se negó a hablar del francés, pero no negó que no esté en los planes: “No hablo de jugadores que no están en el Real Madrid. Yo sé lo que quieren los socios. Quieren que estén los mejores. Todo el mundo sabe cuál es mi política. Que jueguen aquí los mejores y mezclen con los jóvenes. Lo equipos tienen que renovarse y estamos en esa etapa de renovación”.

“No quiero hablar de jugadores que no estén en el Madrid porque es una falta de respeto. La gente confía en mí. Vendrán los que ellos y yo pensemos que son los mejores. Mbappé es de los mejores, pero no está en el Madrid…. Lo mismo para Erling Haaland, no hablo de ellos”, agregó el mandamás del equipo español.

Para la prensa internacional, Kylian debe salir del PSG y llegar a una liga más competitiva, lo que haría que esté en la lucha por ser el mejor jugador del mundo, en un contexto con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la etapa final de sus carreras.