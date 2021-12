Una derrota por escándalo no siempre termina en la salida de un entrenador. Un día después de la dolorosa goleada que sufrió el Leeds ante el Manchester City de Pep Guardiola, Marcelo Bielsa tuvo que declarar en conferencia de prensa. El directo técnico argentino descartó dejar su cargo.

“¿Crees que hay un entrenador que no puede ser destituido, que es inamovible? ¿Crees que soy tan vanidoso que creo que no me pueden despedir? ¿Crees que después de sufrir una derrota por 7-0 puedo descartar la inestabilidad? Por supuesto que el trabajo de entrenador no es estable. No tengo nada que me haga inmune a esa característica”.

“Por supuesto que voy a seguir peleando hasta el final de la temporada. Siempre pienso que en la adversidad hay que pelear. Voy a luchar hasta el final del campeonato sin ninguna duda. Espero que no pase nada que no me permita hacer lo que acabo de decir”, añadió Marcelo, con la tranquilidad que lo caracteriza en las conferencias de prensa.

No solo fue la mayor goleada que recibió Bielsa, Leeds también sufrió su peor caída desde 1920. “Nunca hemos tenido una actuación como la de hoy. No hicimos nada bien, es evidente por el marcador. Tomo toda la responsabilidad por una derrota como esta”, dijo Bielsa, instantes después de acabado el partido.

El Leeds es decimosexto, con 16 puntos, solo cinco por encima del descenso, pero con dos partidos más. El equipo de Bielsa es el tercer máximo goleado de la categoría, todo lo contrario que un City que afianza el liderato.

El próximo encuentro del Leeds será en condición de local ante el Arsenal y luego enfrentarán al Liverpool. Cerrarán el 2021 con el duelo ante el Aston Villa. El equipo está necesitado de puntos.