Panamá vs. Arabia Saudita: juegan en Polonia por fecha 3 del Mundial Sub 20 2019

Panamá vs. Arabia Saudita EN VIVO: se enfrentarán este viernes ONLINE TV | EN DIRECTO | Stream en el Stadion Zdzislawa Krzyszkowiaka por la fecha 3 del Grupo E del Mundial Sub 20 2019. Este duelo, que será transmitido vía DirecTV y TV Max, está programado para que empiece a las 11:00 a.m. hora peruana y mismo horario en territorio panameño.

Tras igual con su similar de Mali y perder contra Francia, los 'canaleros' no tienem margen de error en busca de la siguiente instancia del certamen frente a los árabes, que conservan una mínima esperanza. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del cotejo.

Panamá vs. Arabia Saudita: horarios en el mundo

11:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

12:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

13:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

17:00 horas - Reino Unido

18:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Bajo la dirección técnica de Jorge Dely Valdés, la Selección de Panamá suma un punto en la tercera posición del Grupo E, detrás de Mali (4) y Francia, que lidera la serie con 6 unidades. El conjunto de Arabia Saudita se encuentra en el último lugar.

Los centroamericanos tienen la obligación de ganar y espera una victoria de Francia frente a Mali, que juegan en paralelo, con el objetivo de superar a los africanos en la tabla por diferencia de goles. Solo así clasificará a los octavos de final como escolta de los galos; sin embargo, independientemente de lo que pase con el otro duelo, venciendo también progresaría en el Mundial Sub 20 como uno de los mejores cuatro equipos de la fase de grupos.

Por su parte, Arabia Saudita viene de dos derrotas consecutivas contra Francia (2-0) y Mali (4-3), resultados que comprometieron seriamente la continuidad de la campeona de Asia en Polonia, aunque un triunfo por goleada podría dejar a los asiáticos entre los mejores terceros.



