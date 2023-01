Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Peñarol vs. Nacional se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este lunes 23 de enero por la Copa Venancio Ramos. El partido amistoso, que se llevará a cabo en el mítico estadio Centenario, iniciará a las 7:15 p.m. (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de STAR Plus, VTV Plus y Fútbol Libre TV. Revisa los canales de TV y horarios del partidazo aquí. No te lo puedes perder.





Peñarol vs. Nacional: probables alineaciones

Peñarol: Lima; Milans, Menosse, Rak, Rodríguez; Saravia, Sánchez, Rodríguez, Laquintana; Rossi y Hernández.

Nacional: Rochet; Almeida, Noguera, Bocanegra, Cándido; Rodríguez, Rodríguerz, Montiel; Zabala, Gigliotti, Fagúndez.





Nacional enfrentará este lunes a Peñarol en una nueva edición del clásico uruguayo (Video: @Nacional)





