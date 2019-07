Esto es lo que piensa Ricardo Gareca y la FPF sobre el arbitro asignado para la final de la Copa América 

La asignación del árbitro chileno Roberto Tovar para el partido por la final de la Copa América entre Perú vs. Brasil, causó una serie de incertidumbre en la Federación Peruana de Fútbol y en la hinchada de la 'blanquirroja'.

El gerente deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, se pronunció sobre la decisión de la CONMEBOL y dejó claro que no hablará sobre el tema y se concentrará en el partido que jugará la Selección Peruana.

"Para mí es incomprensible cómo se disparan a los pies. He preferido no hablar de estos temas porque nos desgastan y no nos lleva a nada. Vamos a tener a esta misma gente en las eliminatorias. Para mí es incomprensible, falta de criterio nada más", sostuvo Juan Carlos Oblitas en Movistar Deportes.

Asimismo, declaró que conversó Ricardo Gareca sobre la reciente elección del arbitro para la final y sostuvo que el 'Tigre' estaba inconforme con la decisión. Sin embargo logró darle la calma para afrontar la situación.

"Como le dije a Ricardo, ‘no te preocupes porque lo único que nos va a salvar es el VAR’, a pesar de que todos se quejan", confesó el gerente de la Federación Peruana de Fútbol.

Mira el entrenamiento de Perú en Río de Janeiro. (Video: José Luis Saldaña / Foto: Selección Peruana)

