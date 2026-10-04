La Selección Peruana cerrará su participación en la presente fecha FIFA cuando enfrente a Colombia este martes 6 de octubre. De cara a este trascendental compromiso, el director técnico del conjunto ‘cafetero’, Néstor Lorenzo, ya adelantó modificaciones importantes dentro de su esquema inicial con el objetivo de darle minutos a la mayoría de convocados. Colombia, al igual que la Bicolor, está en pleno recambio generacional.

Al igual que Perú, el seleccionado colombiano llega golpeado y con la urgencia de cosechar un triunfo para reponerse en lo futbolístico. La escuadra ‘tricolor’ viene de igualar 1-1 frente a México y de sufrir una caída por 0-1 ante Paraguay. En tanto, el equipo peruano atraviesa un panorama similar tras perder 4-1 con Estados Unidos, empatar 1-1 con México y caer por 2-0 frente a Canadá.

Ante este escenario de necesidad por ambos bandos, se prevén variantes importantes en las alineaciones titulares de ambos representativos. En el caso de Colombia, una de las principales novedades estará bajo los tres palos, donde el comando técnico apostará por darle rotación a los guardametas citados para esta gira.

Cabe recordar que Álvaro Montero y Aldair Quintana estuvieron en la portería en los dos primeros cotejos de esta fecha FIFA. Por ello, el turno de asumir el titularato ante la Selección Peruana será para Kevin Mier, actual arquero que destaca en Cruz Azul de la Liga MX.

Fue el propio estratega Néstor Lorenzo quien se encargó de ratificar esta decisión durante la conferencia de prensa previa a la gira, argumentando que su planificación contemplaba sumar minutos para todos sus goleros. “Puede ser que cambie el arquero. Quiero ver a los tres, si es posible, así que es muy probable que sea uno de los cambios”, manifestó el DT argentino sobre la suplencia de Quintana y la inclusión de Mier.

De esta manera, la prueba ante Perú representará el último examen de evaluación para ambas escuadras en su objetivo de consolidar variantes y definir alternativas en el plantel antes de arrancar las Eliminatorias al Mundial 2030, el verdadero objetivo tanto para Mano Menezes como para Néstor Lorenzo.

Néstor Lorenzo también está en el ojo de la tormenta en Colombia. (Foto: AFP)

¿Cuándo juegan Perú vs. Colombia?

Perú vs. Colombia se verán las caras por un nuevo amistoso internacional FIFA este martes 6 de octubre desde las 6:00 p.m. en el NU Stadium de Miami, Estados Unidos. El horario de inicio del encuentro será a las 8:00 p.m. en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a las 5:00 p.m. en México y a la 1:00 a.m. del miércoles 7 de octubre en España.

¿En qué canales ver Perú vs. Colombia?

En cuanto a la transmisión del Perú vs. Colombia, esta estará disponible mediante América TV y América tvGO, por lo que los hinchas podrán seguir el partido tanto por televisión como mediante las opciones online del grupo. Si no cuentas con ninguna de estas opciones, podrás seguir todas las incidencias a través de la web de Depor.

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