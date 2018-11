Perú vs. Ecuador EN VIVO ONLINE | Ver fútbol en vivo online es una de las opciones más buscadas para los amantes del deporte rey, sobretodo en esta semana que Perú vs. Ecuador vuelven a cruzarse en un amistoso FIFA 2018 que se jugará el jueves 15 de noviembre desde las 8:30 pm. (en Perú, Colombia y Ecuador) y 10:30 pm. (en Argentina, y Chile) por la transmisión de Latina (canal 2) y Movistar Deportes (canal 3) EN DIRECTO, para no perderte ningún detalle del encuentro como preparación para la Copa América Brasil 2019 y las próximas Eliminatorias Qatar 2022. Además, el partido en directo puedes seguir vía streaming por aplicaciones móviles que te presentaremos a continuación. Depor te traerá la mayor información del antes, durante y después del partido en la nueva era Gareca.

Perú vs. Ecuador vuelven a abrir un nuevo capítulo en su largo historial en el estadio Nacional. El equipo de Ricardo Gareca disputará su quinto partido amistoso FIFA 2018 para continuar su preparación y llegar en óptimas condiciones a la Copa América 2019. Con dos derrotas, un triunfo y un empate, la selección peruana se volverá a reencontrar con sus hinchas el 15 de noviembre, fecha que se nominó como el “Día del Hincha Peruano”, tan recordado por conseguir su clasificación al Mundial Rusia 2018 tras vencer 2-0 a Nueva Zelanda con goles de Jefferson Farfán y Christian Ramos.

El último Perú v. Ecuador fue el 5 de setiembre de 2017. La victoria fue para la selección peruana en Quito. (Foto: Getty)

Para el Perú vs. Ecuador y Perú vs. Costa Rica, Ricardo Gareca convocó a Pedro Gallese, Patricio Álvarez, José Carvallo; Christian Ramos, Anderson Santamaría, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco, Luis Advíncula, Aldo Corzo; Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Horacio Calcaterra, Christofer Gonzáles, Alexis Arias, André Carrillo, Andy Polo, Edison Flores, Cristian Benavente; Raúl Ruidíaz, Yordy Reyna y Jefferson Farfán. Cabe mencionar que Alexi Arias sufrió una lesión y en su reemplazó ingresó Nilson Loyola.

El lunes la selección peruana sumó su octavo día de entrenamiento en La Videna y probó un once con jugadores del torneo local y jóvenes que militan en el extranjero, teniendo como la principal novedad a Cristian Benavente, que después de muchos meses vuelve a la convocatoria del técnico Ricardo Gareca.

Perú entrenó por octava vez en La Videna y este martes se reincorporan Farfán y Carrillo a los entrenamientos. (Foto: FPF)

RIVALIDAD ENTRE PERÚ VS. ECUADOR

La rivalidad de fútbol entre Perú vs. Ecuador viene desde el 11 de agosto de 1938 con victoria para la selección peruana con un abultado 9-1 en los Juegos Bolivarianos del mencionado año. Los encuentros futbolísticos entre ambas selecciones empezó a adquirir mayor competitividad al finalizar la década de los 70. El exfutbolista Percy Rojas declaró en base a su experiencia que “los partidos contra Ecuador siempre han sido partidos difíciles, donde los factores extradeportivos siempre han estado presentes. Si los partidos eran de visitantes, el público jugaba su partido aparte”.

Respecto a las estadísticas, Perú vs. Ecuador han jugado 47 partidos oficiales, donde la selección peruana ganó 20 y empató 13; mientras los ecuatorianos solo vencieron 14. Respecto a los partidos por clasificatorias mundialistas, jugaron 14 veces con 4 partido ganados para la Bicolor y la misma cantidad en empates.

En encuentros en Copa América, Perú y Ecuador jugaron 12 veces, con 8 victorias para el equipo de todos y 3 empates; finalmente, en partidos amistosos como el de este jueves, se cruzaron en 19 oportunidades, donde la selección peruana tuvo 6 victorias y la misma cantidad en empates.

LOS ÚLTIMOS 10 PARTIDOS ENTRE PERÚ VS. ECUADOR

Edison Flores anotó uno de los goles más recordados en el Perú vs. Ecuador jugado en Quito. (Foto: Getty)

03/06/2007: Perú 2-1 Ecuador en Madrid (partido amistoso)

06/06/2007: Ecuador 2-0 Perú en Barcelona (partido amistoso)

21/11/2007: Ecuador 5-1 Perú en Quito (Eliminatorias Sudáfrica 2010)

7/06/2009: Perú 1-2 Ecuador en Lima (Eliminatorias Sudáfrica 2010)

29/03/2011: Ecuador 0-0 Perú en La Haya (partido amistoso)

15/11/2011: Ecuador 2-0 Perú en Quito (Eliminatorias Brasil 2014)

07/06/2013: Perú1-0 Ecuador en Lima (Eliminatorias Brasil 2014)

08/06/2016: Ecuador 2-2 Perú en Glendale (Copa América 2016)

06/09/2016: Perú 2-1 Ecuador en Lima (Eliminatorias Rusia 2018)

05/09/2017: Ecuador 1-2 Perú en Quito (Eliminatorias Rusia 2018)

¿DÓNDE VER PERÚ VS. ECUADOR EN VIVO ONLINE?

Para ver fútbol en vivo online hay muchas maneras desde tu celular. Como se sabe, Perú vs. Ecuador juegan el 15 de noviembre en el Estadio Nacional de Lima y será transmitido EN DIRECTO por Latina y Movistar Deportes; sin embargo, ambos canales de señal abierta y pagado, respectivamente, cuenta con sus aplicaciones móviles que puedes descargar desde tu Android, iOS o cualquier dispositivo móvil de manera segura, legal y sin restricciones. Solo debes adquirir el paquete de cable, descargar la app, suscribirte con tus datos personales y listo. De esta manera podrás disfrutar y ver partidos en directo en el lugar que te encuentres.

Perú vs. Ecuador juegan el 15 de noviembre. Ambos empazaron su rivalidad futbolística en 1938. (Foto: Getty)

HORA Y FECHA PARA VER PERÚ VS. ECUADOR EN VIVO

Argentina: 10:30 pm.

Uruguay: 10:30 pm.

Paraguay: 10:30 pm.

Ecuador: 8:30 pm.

Colombia: 8:30 pm.

Brasil: 1:30 am. (16 de noviembre)

Chile: 10:30 pm.

Venezuela: 9:30 pm.

Bolivia: 9:30 pm.

Perú: 8:30 pm.

México: 7:30 pm.

España: 2:30 am. (16 de noviembre)

Italia: 2:30 am. (16 de noviembre)

Alemania: 2:30 am. (16 de noviembre)

PERÚ VS. ECUADOR EN VIVO Y EN DIRECTO POR TV

El Perú vs. Ecuador será transmitido en diferentes canales de señal abierta o pagado, según sea el país. Ambas selecciones volverán a cruzarse en el Nacional después de haberse enfrentado en las Eliminatorias Rusia 2018 con victoria histórico de la selección peruana con el gol agónico de Renato Tapia. A continuación, es bueno saber la parrilla de canales por país para no perderte y ver el partido en directo.

El recordado gol de Renato Tapia en Lima, que acabó con la sequía de triunfos ante Ecuador. Perú ganó 2-1 en el Nacional. (Foto: Getty)

Argentina: DirecTV Sports Deportes, GolTV Latinoamérica, DirecTV Sports Argentina.

Bolivia: GolTV Latinoamérica

Chile: DirecTV Sports Chile, GolTV Latinoamérica, DirecTV Play Deportes

Colombia: GolTV Latinoamérica, DirecTV Play Deportes, DirecTV Sports Colombia

Costa Rica: GolTV Latinoamérica

Ecuador: GolTV Latinoamérica, DirecTV Play Deportes, DirecTV Sport Ecuador, Canal del Fútbol

México: GolTV Latinoamérica

Perú: DirecTV Play deportes, GolTV Latinoamérica, DirecTV Sports Perú

Uruguay: DirecTV Sports Uruguay, DirecTV Play Deportes, GolTV Latinoamérica

Venezuela: DirecTV Sports Venezuela, DirecTV Play Deportes, GolTV Latinoamérica

LOS ÚLTIMOS PARTIDOS DE PERÚ

Perú viene de empatar 1-1 ante Estados Unidos en amistoso FIFA 2018. (Foto: Getty)

26/06/18: Australia 0-2 Perú – Mundial Rusia 2018

– Mundial Rusia 2018 06/09/2018: Holanda 2-1 Perú – Amistoso FIFA

– Amistoso FIFA 09/09/2018: Alemania 2-1 Perú – Amistoso FIFA

– Amistoso FIFA 12/10/2018: Perú 3-0 Chile – Amistoso FIFA

3-0 Chile – Amistoso FIFA 16/10/2018: Estados Unidos 1-1 Perú – Amistoso FIFA

LOS ÚLTIMOS PARTIDOS DE ECUADOR

Ecuador viene de empatar sin goles ante Omán en último amistoso FIFA 2018. (Foto: Getty)

10/10/2017: Ecuador 1-3 Argentina – Eliminatorias 2018

1-3 Argentina – Eliminatorias 2018 07/09/2018: Ecuador 2-0 Jamaica – Amistoso FIFA

2-0 Jamaica – Amistoso FIFA 11/09/2018: Ecuador 2-0 Guatemala – Amistoso FIFA

2-0 Guatemala – Amistoso FIFA 12/10/2018: Catar 4-3 Ecuador – Amistoso FIFA

– Amistoso FIFA 16/10/2018: Omán 0-0 Ecuador – Amistoso FIFA

CONOCE EL NACIONAL DE LIMA EN GOOGLE MAPS