Perú vs. Ecuador: cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el Sudamericano Sub 20

Perú vs. Ecuador juegan hoy, 24 de enero por la cuarta fecha del Sudamericano Sub 20 en La Granja de Curicó. Los dirigidos por Daniel Ahmed están obligados a ganar en un compromiso que inicia a las 3:10 pm. (horas en Perú, Ecuador y Colombia). Para ver fútbol en vivo y en directo desde tu celular o tv por Internet, puedes optar por plataformas web, o aplicaciones móviles, según sea el país de restricción.

Depor te traerá la mayor información del antes, durante y después del Perú vs. Ecuador que se juega por la cuarta fecha del Sudamericano Sub 20 en Curicó. Además, conoce cómo ver fútbol online , qué canales transmitirán los partidos por Internet y cuándo inicia el compromiso en diferentes horarios de Latinoamérica para no perderte detalles como los goles, jugadas polémicas, videos, estadísticas y más.

Ecuador , líder del grupo B del Sudamericano Sub 20 , buscará hoy confirmar su clasificación al hexagonal en su último envite, ante Perú , que aún dispone de dos partidos para certificar su pase a la fase final. Por otro lado, la selección peruana debe tomarse el lance como un aliciente para volver a la senda del triunfo que consiguió en su debut ante Uruguay.

Alineaciones posibles de Perú vs. Ecuador:

Perú : Emile Franco; Fabio Rojas, Brayan Velarde, Carlos Huerto, Dylan Caro; Jesús Petrell, Walter Tandazo, Jairo Concha, Fernando Pacheco; Marcos López y Christopher Olivares. Entrenador: Daniel Ahmed.





: Emile Franco; Fabio Rojas, Brayan Velarde, Carlos Huerto, Dylan Caro; Jesús Petrell, Walter Tandazo, Jairo Concha, Fernando Pacheco; Marcos López y Christopher Olivares. Entrenador: Daniel Ahmed. Ecuador : Moisés Ramírez; Jackson Porozo, John Espinoza, José Cifuentes; Leonardo Campana, Jordan Rezabala, Alexander Alvarado, Richard Mina, Marlon Medranda; Emerson Espinoza y Gonzalo Plata. Entrenador: Jorge Célico.

Canales de transmisión para ver el Perú vs. Ecuador

Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Chile: CDF Premium

Colombia: Caracol Play

Perú: Movistar Deportes y Latina

Internacional: RMTV

¿A qué hora se juega el Perú vs. Ecuador por el Sudamericano Sub 20?

Perú: 3:10 pm.

Ecuador: 3:10 pm.

Colombia: 3:10 pm.

Chile: 5:10 pm.

Argentina: 5:10 pm.

Uruguay: 5:10 pm.

Paraguay: 5:10 pm.

Brasil: 6:10 pm.

Venezuela: 4:10 pm.

Bolivia: 4:10 pm.