Carlo Ancelotti se mostró conforme tras la ajustada victoria de Everton sobre Tottenham en la jornada inaugural de la Premier League. Los ‘Toffees’ se impusieron en Londres con ayuda de James Rodríguez, quien volvió a ser titular después de casi un año, nuevamente bajo las órdenes del técnico italiano.

Acabado el encuentro, el estratega fue consultado si el rigor físico del certamen inglés podría pasarle factura al volante colombiano. La respuesta del entrenador es viral en redes sociales.

Tras ganar al Tottenham de Mourinho, Ancelotti afirmó que si lo preocupara de James fuera su velocidad y potencia, “habría fichado a Usain Bolt” y no al ‘catefero’.

El DT italiano alineó a James Rodríguez en el estreno de su equipo en la temporada 2020/2021 de la Premier League y el colombiano fue de los mejores en el triunfo por 0-1 en cancha de los ‘Spurs’.

“Los jugadores que saben jugar no necesitan mucho tiempo para adaptarse. James sabe lo que tiene que hacer, igual que Allan y Doucouré. Solo le dije que sacara su calidad y lo hizo. Tenemos una buena mezcla de jugadores en el medio”, explicó Ancelotti en Sky Sports.

“James no es el jugador más rápido del mundo, pero tiene muchísima calidad. Tenemos que usarlo para que demuestre su calidad. No es un extremo, pero puede venirse al medio y recibir la pelota, es muy peligroso. No me preocupa su ritmo y su velocidad. Si me preocupara eso habría fichado a Usain Bolt, no a James”, añadió el entrenador italiano.