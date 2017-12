Desde que Raúl Ruidíaz arribó a México hace un año y medio, la imagen del futbolista peruano cambió en el mercado de la Liga MX. El sábado pasado se hizo oficial la llegada de Alexi Gómez al Atlas de Guadalajara , convirtiéndose en el séptimo futbolista nacional para el Torneo Clausura. Con un contrato bajo el brazo, Depor se contactó con el presidente Gustavo Guzmán para que nos cuente detalles sobre por qué decidió contratar al ex Universitario.



"Su estilo se ajusta perfectamente a Atlas y no tenemos preocupación alguna en cuanto a sus antecedentes. Contamos con un área de Desarrollo Humano que trabaja con él desde el lunes. Ellos se encargarán de orientarlo para que solo se preocupe en el plano deportivo y pueda dar todo ese potencial que tiene", indicó el directivo en conversación con nuestro medio.



¿Alexi tendrá un especial cuidado? No exactamente. Gerardo Guzmán enfatizó que todo jugador de Atlas pasa por esa área: "Lo hacemos con todo el plantel por norma", agregó el mandamás, no sin antes deshacerse de elogios hacia el futbolista de 24 años.

"Nosotros queremos que Alexi sea titular indiscutible y haga pareja con Milton Caraglio, quien es el goleador del equipo. Sabemos de toda la capacidad que puede otorgarle a la institución. Tiene velocidad y buen remate de larga distancia. Además, Alexi fue considerado el mejor candidato para la posición que buscábamos, de acuerdo al Área de Inteligencia”.



Finalmente, el presidente del Atlas explicó un poco por qué los clubes mexicanos se fijan en el futbolista peruano hoy en día: "Los peruanos se han acomodado al fútbol mexicano muy bien y han demostrado ser disciplinados". Alexi se une a la legión de peruanos en la Liga MX y se encuentra en la pretemporada con el resto de sus compañeros. En su segunda prueba en el extranjero, esperemos que esta sea la de la consolidación para el extremo peruano. Tiene potencia y un físico envidiable, ojalá lo consoliden igual que Ruidíaz y otros compatriotas.