El momento decisivo ha llegado, este 13 de julio, después de un mes de competición, Argentina o Colombia se proclamarán como reyes de América levantando el tan deseado trofeo. Argentinos y colombianos han sido sin lugar a dudas los equipos con mejor rendimiento en el torneo, por lo que será una final merecida y que promete un encuentro apasionante.

Pronostico Argentina vs Colombia en la previa

El enfrentamiento entre Argentina y Colombia en la final de la Copa América 2024 tiene todos los ingredientes para convertirse en un encuentro histórico. Ambos equipos continúan invictos en el torneo, llegando a la final con méritos propios con un solo empate (ante Ecuador los argentinos y antes Brasil los colombianos).

A priori Argentina cuenta con ventaja para llevarse el encuentro, debido especialmente a su enorme potencial en ataque, con Messi y Lautaro dando grandes quebraderos de cabeza a la defensa cafetera. Sin embargo las cuotas reflejan la posibilidad de un partido abierto que podría decantarse de otra manera.

Cuotas para Argentina vs Colombia apuestas

Imagen con Enlace

Podemos encontrar en este Argentina vs Colombia apuestas de todo tipo, pero hemos querido destacar algunas opciones especialmente relevantes o interesantes, para ayudarte a elegir tus pronósticos.

Argentina vs Colombia final Copa América - Ganador del partido

Las estadísticas y el rendimiento reciente de ambos equipos sugieren que Argentina podría tener una ligera ventaja en el partido y revalidar el título de campeón de América. Sin embargo, Colombia ha demostrado en esta Copa América ser un rival muy difícil de vencer y no hay que destacar la posibilidad de que puedan sorprender o de que lleven el partido a la prórroga.

La opción de que Argentina gane tras los 90 minutos se paga a 2.25, mientras que una victoria colombiana devuelve una cuota de 3.60. El empate no parece descabellado, cifrandose en 3.10.

Apuestas con Hándicap

Si eres de los que crees que Argentina será una apisonadora, una opción interesante para las apuestas con hándicap es Argentina -1, que tiene una cuota de 4.92. Esto significa que Argentina debe ganar por al menos dos goles de diferencia para que la apuesta sea ganadora. Para los que creen en una victoria ajustada de Colombia, Colombia +1 a una cuota de 1.68 podría ser una apuesta atractiva, que resultaría ganador si el partido acaba en empate o si Colombia gana en el tiempo reglamentario.

Total de goles

El mercado de total de goles también ofrece oportunidades interesantes. La línea está establecida en 2.5 goles, con el over (más de 2.5 goles) pagándose a 2.61 y el under (menos de 2.5 goles) a 1.52. Dado el poder ofensivo de ambos equipos, apostar al over podría ser una opción valiosa y muy bien pagada, aunque debe tenerse en cuenta que la tendencia del campeonato son los resultados cortos y ajustados.

¿Anota el jugador que ingresa?

El gol es la salsa del fútbol, y añadir el aliciente de pronosticar quién marcará siempre es interesante. Este mercado poco común es muy interesante para partidos tan igualados y de tanta tensión. En este caso podemos pronosticar si marcará algún jugador salido desde el banco de suplentes o no. La cuota de que un suplente consiga marcar se pagan a 2.35, mientras que si no hay goles o todos los marcan los jugadores titulares podrás conseguir una cuota de 1.46.

Recomendación de apuesta

Para maximizar las ganancias de tus apuestas para este partido, te sugerimos que optes por Betsson casa de apuestas, ya que es uno de los grandes líderes del sector. Cuentan siempre con cuotas competitivas, además su plataforma fácil de usar te ofrece una experiencia fiable y segura, dentro de un entorno confiable

Aprovecha estas recomendaciones y disfruta de la gran final de la Copa América 2024 entre Argentina y Colombia. ¡Buena suerte con tus apuestas!

SOBRE EL AUTOR Redacción Depor La notas firmadas como ‘Redacción Depor’ son notas producidas por miembros de nuestra redacción, bajo la supervisión del editor de las secciones de la marca.