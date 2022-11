Francia, por ejemplo, no podrá contar con Paul Pogba ni N’Golo Kanté, Inglaterra tampoco podrá alinear a Ben Chilwell. En la misma línea se encuentran Timo Werner de Alemania, Diogo Jota y Pedro Neto de Portugal, Jesús Corona de México y Arthur Melo de Brasil, recientemente Giovani Lo Celso en Argentina, entre otros, quienes no participarán en la Copa del Mundo por lesión.

Y hay algunos casos que están en duda como Ronald Araújo de Uruguay y Son Heung-Min de Corea de Sur. La seguidilla de partidos y el cansancio por fin de año, esbozan los especialistas consultados por este medio, serían algunas de las principales causas de que los futbolistas se estén lesionando.

Hablan los expertos

“Los que estamos inmersos en esto sabemos que hay lesiones por estrés, pero yo creo que lo predominante (en el hecho de que los jugadores se estén lesionando actualmente) es la intensidad y la cercanía de los partidos que tienen en sus ligas”, nos dice Orlando Lavalle, entrenador nacional, quien ha dirigido clubes como San Martín, Carlos Stein y Deportivo Coopsol. “Hay una fatiga”, agrega.

El estratega recuerda que, generalmente, los mundiales se llevan a cabo a mitad de año y los equipos, durante ese periodo, están de descanso, por lo que sus futbolistas pueden ir tranquilamente con sus selecciones para participar en la Copa del Mundo. “Pero ahora todo está muy muy apretado y eso está perjudicando a muchos clubes”, acota. La Premier League, por ejemplo, tuvo que estrechar la primera parte de su cronograma: en la temporada pasada, la fecha 16 se disputó a inicios de diciembre, mientras que en este curso la jornada 16 se jugará entre el 12 y 13 de noviembre, antes del parón del torneo.

El preparador físico Alfredo Bernal, quien trabajó con la selección peruana, también indica que el número de cotejos que debe disputar un futbolista, sobre todo en el Viejo Continente, estaría provocando que se lesionen más. “Ya viene haciéndose estudios, principalmente en Europa, sobre por qué en los últimos años se están produciendo bastantes lesiones en deportistas de alto nivel. Uno de los principales motivos obedece a la cantidad de partidos, que creo es el principal”, expresa.

En Europa, los jugadores deben disputar, a la par, el torneo local, la Champions League o Europa League, y las Copas que se celebran en cada país. A eso se le adiciona que algunos deben volar con su selección para las fechas FIFA o Eliminatorias. “Todo eso hace que la cantidad de partidos que un deportista llega a tener durante el año sea bastante particular y peculiar”, prolonga Bernal, quien también indica que el otro motivo que estaría causando más lesiones en futbolistas es que “que cada vez se pide que haya mayor intensidad; o sea, se exige más velocidad”. “La exigencia de la velocidad de la competencia, de alguna manera, está siendo perjudicial para los deportistas”, apostilla.

Por su parte, la psicóloga licenciada Jennyfer Cóndor, que cuenta con estudios en psicología aplicada al fútbol, señala al cansancio y al desgaste físico como un par de factores que están contribuyendo a que los futbolistas se estén lesionando, debido a que ya estamos a fines de año, ya se empieza a mostrar un impacto en el cuerpo. “Uno puede tener toda la actitud, pero el cuerpo finalmente termina diciendo: ‘No, mira ya estamos cansado, has sufrido lesiones, te has exigido bastante por todo el trabajo que se ha ido haciendo durante el año’. Eso hay que tener en cuenta, (...) también la cantidad de partidos que se han jugado o no (...) y cómo se ha manejado el autocuidado”, expresa.

Además, puede haber en el futbolista un temor al lesionarse debido a la cercanía del Mundial y, de repente, por ese miedo, realizar una determinada acción que provoque que se lastime. Para evitar eso, se debe trabajar en el manejo de la ansiedad. “Aquí entra la autorregulación emocional, una autoevaluación también, pero a partir del autocuidado del jugador y de las indicaciones que se den en la selección o en el club”, dice Cóndor.

¿Y cómo se puede evitar lesiones en estas semanas previas a Qatar 2022? “Eso es un poco difícil cuando estás en competencia. Pero yo creo que el futbolista sabe cómo regularse, cómo llegar a un punto donde no pueda perjudicarse él ni el club. Una buena preparación ayuda a lo preventivo. Pero igual no se sabe cuándo va a haber una jugada fortuita que le vaya a pasar factura al futbolista o lo vaya a sacar del Mundial”, responde el técnico Lavalle. Eso sí, para el preparador Bernal, la mayoría de jugadores va a llegar bien, aunque “siempre hay bajas en cualquier instancia mundialista y este Mundial no va a ser la excepción”.

Jugador lesionado País Estado Paul Pogba Francia Baja N’Golo Kanté Francia Baja Ben Chilwell Inglaterra Baja Kyle Walker Inglaterra Baja Timo Werner Alemania Baja Diogo Jota Portugal Baja Pedro Neto Portugal Baja Jesús Corona México Baja Arthur Melo Brasil Baja Georginio Wijnaldum Países Bajos Baja Bouna Sarr Senegal Baja Philippe Coutinho Brasil Baja Giovani Lo Celso Argentina Baja Ronald Araújo Uruguay En duda Damián Suárez Uruguay En duda Son Heung-Min Corea del Sur En duda Reece James Inglaterra En duda Paulo Dybala Argentina En duda Raúl Jiménez México En duda Florian Wirtz Alemania En duda Sadio Mané Senegal En duda

Una Copa del Mundo criticada

El hecho es que los jugadores tendrán que competir en este Mundial “atípico” -como lo ha calificado el profesor Lavalle-, el cual no ha estado exento de críticas. Una de ellas ha provenido del argentino Jorge Sampaoli, técnico del Sevilla de España: “La FIFA decidió jugar en un lugar donde no debía de haberse jugado, en un momento en el que no debía de haberse jugado, todo por plata”, declaró en conferencia de prensa.

Y es probablemente cierto. De haberse disputado a mediados del año, quizá menos jugadores hubiesen estado lesionados y los países y clubes hubieran estado con mayor tranquilidad, sin estar pensado si algún jugador suyo se lastima o no. El mismo Joseph Blatter, expresidente de la FIFA, ha reconocido que se equivocó al anunciar en 2010 que Qatar serie sede del Mundial en 2022. “La elección de Qatar fue un error y asumo mi responsabilidad porque yo era el presidente de la FIFA en aquel momento”, ha dicho recientemente en entrevista con el diario suizo ‘Tribune de Genève’.

