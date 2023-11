El balón comenzará a rodar en el Mundial Sub-17 con el partido inaugural entre Ecuador vs. Indonesia en vivo este viernes 10 de noviembre desde el Estadio Gelora Bung Tomo, en la ciudad de Surabaya, por el Grupo A. Guía completa para seguir en directo el emocionante choque.

La selección ecuatoriana está lista para enfrentar a la anfitriona en lo que será su sexta clasificación a un certamen mundialista dentro de las 19 ediciones disputadas y la primera vez que clasifica de forma consecutiva en dos ocasiones tras haber estado presente en Brasil 2019. Por su parte, el cuadro anfitrión debutará en una competición de esta naturaleza, en la que buscará hacer historia en un grupo que además del Tri, se encuentran Panamá y Marruecos.

La actual generación de talentos emergentes seguirá los pasos de un gran número de superestrellas mundiales que en su día compitieron en la Copa Mundial Sub-17; entre ellos Luis Figo, Francesco Totti, Ronaldinho, Xavi, Andrés Iniesta, Neymar, Victor Osimhen y Phil Foden.

Por otro lado, además de Brasil, el torneo de este año contará con otros tres excampeones: Inglaterra, Francia y México. Indonesia, por su parte y como ya lo mencionamos, es el único debutante en la competición.

Ecuador vs Indonesia Sub-17: datos del partido

Torneo: Copa del Mundo Sub-17, fase de grupos

Día: 10 de noviembre

Hora: 7:00 a.m. hora de Ecuador, 19:00 horas de Indonesia

Lugar: Estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya, Indonesia

¿Dónde ver Ecuador vs Indonesia en vivo por Mundial Sub-17?

El encuentro inaugural Indonesia vs Ecuador será emitido en vivo por el canal Teleamazonas a las 7:00 a.m. hora de Ecuador / 19:00 horas de Indonesia (7:00 a.m. ET / 6:00 a.m. CT / 5:00 a.m. MT / 4:00 a.m. PT / 8:00 a.m. AT).

También podrás seguirlo por DGO, DIRECTV Sports Ecuador. Adicionalmente, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023 en Indonesia se transmitirá en vivo en todo el mundo a través de la aplicación y el sitio web de FIFA+.

Si te encuentras en Estados Unidos, podrás ver el partido por Foxsports.com, UNIVERSO NOW, Fox Sports 2, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Sports App

¿Cómo ver el Ecuador vs Indonesia en vivo por el Mundial Sub-17 vía Teleamazonas?

Si estás en Ecuador, te dejamos las formas en la que podrás disfrutar este y todos los partidos de la selección Sub-17 a través del canal autorizado para las transmisiones:

Televisión abierta: Puedes sintonizarla a través de una antena de televisión común y corriente en tu hogar.

Cable: Si tiene servicio de cable en tu hogar, es muy probable que Teleamazonas esté incluido en tu paquete de canales. Consulta con su proveedor de servicios de cable para obtener más información.

Transmisión online: El canal también ofrece una transmisión en línea en su sitio web oficial, donde puede ver su programación en vivo y en diferido. Puede acceder al sitio web de Teleamazonas en el siguiente enlace: https://www.teleamazonas.com/.

Aplicaciones móviles: Teleamazonas tiene aplicaciones móviles para Android y iOS.