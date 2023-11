Desde el Estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya (Tailandia), las selecciones Sub-17 de Panamá y Marruecos se disputarán el primer partido del grupo A del Mundial de Fútbol de la categoría. La cita este 10 de noviembre a las 16:00 horario local (4:00 a.m. de Panamá / 10:00 a.m. de Marruecos). Consulta la guía de canales que transmitirá, horario y todo lo que debes saber del choque.

El Grupo A de la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 está conformado por Panamá, Marruecos, Indonesia y Ecuador.

La selección panameña es dirigida por Mike Stump, el entrenador ha estado trabajando con este grupo durante varios años hasta formar un equipo bastante sólido, lo que le permitió clasificar al mundial Sub-17.

Por su parte, Marruecos logró su clasificación a este certamen tras quedar segundos en la Copa Africana de Naciones 2023. Los Atlas Cubs son dirigidos por el entrenador Said Chiba, que cuenta con 40 victorias con esta sub-17, con una gran cantidad de jugadores jóvenes, pero con gran experiencia en lo táctico.

¿Qué canal transmite Panamá vs Marruecos por Mundial Sub-17?

En Panamá, la transmisión del partido contra Marruecos por el Mundial estará Sub-17 se podrá ver por diferentes plataformas, entre ellas Tigo Sports Panama, TVMax, RPC, ViX y Medcom GO. Además, desde los Estados Unidos se podrá seguir cada detalle del encuentro por FuboTV y por Telemundo, a través de NBC. También podrás ver el partido por Foxsports.com, UNIVERSO NOW, Fox Sports 2, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, FOX Sports App.

Adicionalmente, la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA 2023 en Indonesia se transmitirá en vivo en todo el mundo a través de la aplicación y el sitio web de FIFA+. Para acceder a todos los juegos de forma gratuita, simplemente inicia sesión en FIFA+. Además, los fanáticos ávidos pueden disfrutar de la transmisión en vivo con una prueba gratuita de YouTube TV.

¿A qué hora empieza Panamá vs Marruecos por Mundial Sub-17?

En vivo desde Indonesia, Panamá vs Marruecos se juega este 10 de noviembre a las 16:00 horario local (4:00 a.m. de Panamá / 10:00 a.m. de Marruecos). Si estás en Estados Unidos, la hora varía según tu ubicación de residencia, revisa todos los horarios disponibles en el territorio: