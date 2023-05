¡Se viene un partidazo! Racing Club vs. Flamengo se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía ESPN, STAR Plus y Futbol Libre por la fecha 3 del Grupo C de la Copa Libertadores 2023. Asimismo, el compromiso se realizará en el Estadio Presidente Perón (Avellaneda). Este compromiso está programado para este jueves 4 de mayo, desde las 5:00 p. m. (horario de Perú, Ecuador y Colombia) y 7:00 p. m. (horario de Argentina). Ten en cuenta que podrás seguir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas y todas las incidencias en la web de Depor. ¡Imperdible!

El tricampeón de la Copa Libertadores y defensor del título de 2022, el Flamengo, rinde visita al Racing, donde milita Paolo Guerrero, quien fue jugador rojinegro entre 2015 y 2018. Pese a que la ‘Academia’ lidera el grupo A, con 6 puntos, tras vencer al Ñublense (0-2) y al Aucas (3-2), su mal resultado del pasado fin de semana en la Liga argentina ante Boca (3-1) hace que la llegada de los brasileños no ocurra en el mejor momento.

El ‘Mengao’, que fichó recientemente al entrenador argentino Jorge Sampaoli, cuenta con un plantel plagado de figuras, como Gabriel Barbosa ‘Gabigol’, Pedro o David Luiz, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta y el chileno Arturo Vidal. De la nómina con la que cuenta el técnico campeón de la Copa Sudamericana con el Universidad de Chile (2011) y de la Copa América con la selección chilena (2015), Gerson y Thiago Maia son duda por molestias de distinta índole.

Racing vs. Flamengo: horarios del partido

México: 4:00 p.m.

4:00 p.m. Perú: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Colombia: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Ecuador: 5:00 p.m.

5:00 p.m. Chile: 6:00 p.m.

6:00 p.m. Argentina: 7:00 p.m.

7:00 p.m. Brasil: 7:00 p.m.

El Flamengo cayó en la primera jornada de la Libertadores ante el Aucas (2-1) y sumó tres puntos en la siguiente fecha, al vencer en casa al Ñublense (2-0), que le hacen ocupar la segunda posición del grupo A. El ‘Mengao’, que había perdido la final del Torneo Carioca ante el Fluminense (4-1), acumula dos derrotas consecutivas en el ‘Brasileirao’, tras caer ante Internacional de Porto Alegre (2-1) y Botafogo (3-2).

Por su parte, el equipo de Fernando Gago ocupa la zona media de la clasificación local, con 18 puntos, a 16 del líder, River Plate, y acumula 3 empates y 6 derrotas en 14 fechas disputadas. Guerrero no disputó un solo minuto en el duelo ante los ‘xeneizes’ y no termina de confirmar su titularidad en el equipo de Avellaneda, pero, sin duda, intentará aprovechar cualquier mínima oportunidad.

¿Dónde ver el Racing vs. Flamengo?

El encuentro entre Racing Club de Argentina y Flamengo de Brasil será transmitido por la señal de ESPN. Asimismo, si quieres verlo a través del servicio de streaming, podrás hacerlo a través de Star Plus o en su defecto por Fútbol Libre TV. Recuerda que puedes seguir el minuto a minuto y las incidencias del encuentro en la web de Depor.

¿Dónde se jugará el Racing vs. Flamengo?

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.