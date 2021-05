Zinedine Zidane se despedirá del Real Madrid en las próximas horas, según informan Fabrizio Romano y el diario español El País. Ante esto, el conjunto blanco está buscando soluciones rápidas para no dejar al banquillo sin un líder. A pesar de que Antonio Conte sonaba como primera opción, Massimiliano Allegri sería el elegido de la directiva merengue.

Según indicó el diario AS, solo faltaría la confirmación oficial, dado que el ex DT de Juventus tiene propuestas de varios equipos italianos - Inter de Milán, la ‘Vecchia’ y Roma. Incluso, el medio español señaló que Allegri estuvo reteniendo esas ofertas, ante una probable llamada del conjunto blanco.

El Real Madrid estuvo a la espera de que Zidane tomará su decisión, motivo por el que recién habría entablado las conversaciones de forma oficial con el técnico italiano. Respecto a Conte, AS señaló que la posibilidad de que, el ahora ex DT de Inter de Milán sea el nuevo entrenador blanco, solo sucedería en caso Allegri no llegué a un acuerdo con los merengues.

El técnico italiano llegaría con pocos colaboradores a Valdebebas. Marco Landucci como su mano derecha y Simone Folletti de preparador físico. Zidane se despedirá del Real Madrid sin ningún trofeo de por medio. El técnico francés gano tres Champions League y dos títulos de LaLiga Santander en sus dos etapas en el banquillo blanco.

La opción de Raúl latente

El entrenador del Castilla estuvo en los planes de Florentino, pero, prefiere que el técnico español siga formando a los jóvenes jugadores merengue. De todas maneras, así como paso con Zidane, Raúl llegará a ocupar el banquillo del Real Madrid con el tiempo.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Show Player