Desde un inicio, el Madrid mostró buenas sensaciones. En su debut, goleó 4-1 al Al-Ahly de Egipto y obtuvo su pase a la final. Eran favoritos en este cotejo por el título y lo mostraron en la cancha, marcándole 5 goles a la escuadra saudita. Nunca antes lo habían hecho en una final. El marcador lo abrió Vinícius Júnior y luego Federico Valverde colocó el segundo. Moussa Marega, del Al-Hilal, trato de ponerle emoción al encuentro estableciendo el 2-1 momentáneo.

Sin embargo, en el segundo tiempo, la fiesta fue principalmente madridista, ya que Karin Benzema encajó su tanto y, posteriormente, Valverde y Vinícius volvieron a marcar. Con sus dos anotaciones, el brasileño de 22 años y 214 días ha superado a Lionel Messi (24 años y 117 días) como el jugador más joven en anotar un doblete en la final de un Mundial de Clubes, según reveló el estadístico MisterChip.

Pero el cuadro saudita no se quedó con los brazos cruzados. También se defendió, ya que el argentino Luciano Vietto sumó un doblete para los árabes, pero no alcanzó. El triunfo fue blanco en este partido que quedará para la historia, pues por primera vez se han anotado un total de 8 goles en una final de un Mundial de Clubes. Esta edición ha superado los 6 tantos que se marcaron en las finales del 2007 y del 2016.

Coincidentemente, en la final del 2007, Carlo Ancelotti -hoy entrenador de Real Madrid- era técnico del Milan de Italia, que marcó 4 goles contra los 2 que consiguió Boca Juniors. En 2016, mientras tanto, Real Madrid fue protagonista y batió por 4-2 al club japonés Kashima Antlers FC, aunque en este enfrentamiento hubo una prórroga.

Los logros que ha alcanzado el Madrid

Con esta victoria, el Real Madrid ha conseguido su quinto título en el Mundial de Clubes. Es el equipo más ganador superando los tres trofeos de su más cercano perseguidor: el Barcelona (2009, 2011 y 2015). La superioridad del conjunto blanco es este campeonato es tan grande que se impuso en todas las finales que disputó.

La primera vez que ganó, considerando el actual formato, fue en 2014, bajo la dirección de Ancelotti, al derrotar a San Lorenzo de Argentina. Luego, en 2016, los merengues volvieron a celebrar cuando vencieron en la final a Kashima Antlers FC de Japón. Repitieron el plato, en 2017, al batir a Grêmio de Brasil y otra vez lo hicieron en 2018 al aplastar al Al-Ain FC de los Emiratos Árabes Unidos. En 2022 han completado sus cinco estrellas.

Además, con este triunfo en la final, el Madrid sigue confirmado la supremacía europea en este torneo. Y es que los equipos del Viejo Continente han ganado esta competición desde el 2013 de manera consecutiva. El último club no europeo en campeonar fue el Corinthians, en 2012, cuando venció al Chelsea de Inglaterra con gol de Paolo Guerrero.

Edición del Mundial de Clubes Campeón Resultado Subcampeón 2014 Real Madrid 2-0 San Lorenzo 2016 Real Madrid 4-2 (prórroga) Kashima Antlers FC 2017 Real Madrid 1-0 Grêmio 2018 Real Madrid 4-1 Al-Ain FC 2022 Real Madrid 5-3 Al-Hilal

El maestro Ancelotti

Quien también ha seguido haciendo historia es el entrenador italiano Carlo Ancelotti, DT del Real Madrid. Y es que ha sumado su tercer título en el Mundial de Clubes. El primero lo consiguió con el Milan en 2007 y el segundo justamente con el Madrid en 2014. MisterChip ha precisado que el estratega ha igualado a “Pep Guardiola (2 títulos con Barcelona y uno con el Bayern Munich) como entrenador que más veces ha sido campeón del Mundial de Clubes con 3 ocasiones”.

Ancelotti, además, ha logrado su noveno trofeo con Real Madrid, superando los 8 que ostentan con el Milan: una Copa del Rey, una Supercopa de España, una Liga Santander, dos Champions League, dos Supercopas de Europa y 2 Mundiales de Clubes. Aún puede adicionar más galardones, porque está compitiendo en el torneo de Primera División de España, en la Copa del Rey y en la Champions.

“Yo de aquí no me voy hasta que me echen”, ha declarado el director técnico italiano sobre su futuro, pues fue vinculado con la selección brasileña, que se encuentra sin entrenador. “El Madrid tiene una tradición y una historia, y estamos encantados de formar parte de esta historia”, agregó en conferencia de prensa, luego de ganar el título del Mundial de Clubes en Marruecos.

La ‘Culebra’ no pudo hacer mucho

En la final, el volante nacional André Carrillo estuvo presente. Fue titular con el Al-Hilal y jugó hasta el minuto 75 en que fue reemplazado. Tuvo sus momentos la ‘Culebra’, sobre todo, en el primer tiempo cuando fue partícipe del primer gol de su club. De él partió el contraataque que culminó con la celebración de Marega. Comenzó como extremo derecho, pero, ante la superioridad de los blancos, tuvo que volver a jugar como volante central, rol que desempeñó en el cotejo contra Flamengo.

Es la tercera vez que Carrillo participa en un Mundial de Clubes con el Al Hilal. En las dos primeras veces (2019 y 2021) se quedó en cuarto lugar. No obstante, está vez pudo ser subcampeón, colgándose la medalla de plata en el podio. Tuvo una actuación meritoria en esta competición.

