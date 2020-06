HNK Rijeka es uno de los equipos con más historia del fútbol croata. Sin embargo, ha pasado bastante tiempo desde que dejó de trascender a nivel internacional. Una de sus últimas grandes actuaciones sucedió exactamente hace 36 años en los dieciseisavos de final de la Copa de la UEFA 1984/1985.

Tras superar a Real Valladolid en la primera etapa del torneo, el sorteo determinó que tengan que cruzarse con otro equipo español en el camino, Real Madrid. Por ese entonces. el equipo español ya había ganado en seis oportunidades la Liga de Campeones y era largamente favorito.

Sin embargo, Rijeka dio el primer batacazo en el duelo de ida jugado en casa, superando al cuadro blanco por 3-1. Con el marcador en contra, fue así como Real Madrid recibió en el Santiago Bernabeu a los croatas y remontó la serie (3-0). Fue un partido cargado de polémicas que giraron entorno a la actuación del árbitro belga Roger Schoeters, quien terminó expulsando a tres futbolistas del cuadro visitante.

Damir Desnica fue uno de los jugadores que vio la roja. Después de 36 años rompió su silencio y contó todo lo que sucedido en aquel duelo. “El árbitro nos destrozó literalmente con las tres expulsiones, decidió robarnos el partido. Me expulsó de forma injusta y utilizó todas las técnicas posibles para evitar la victoria del Rejika. El penal que pita es inventado y el Madrid solo fue capaz de marcarnos después de tres expulsiones y un penal inventado”, indicó a la Cadena Ser.

Lo que aún no logra entender es por qué fue echado por protestar siendo sordomudo. “Todavía hoy sigo sin entender por qué me sacó la segunda amarilla y me expulsó. ¡Es incomprensible! El árbitro pitó una falta, pero yo no oí el silbato y seguí corriendo. Cuando vi que todo el mundo se paraba decidí lanzar el balón fuera y me sacó la primera amarilla. Y después me sacó la segunda y me expulsó. La explicación que me dio es que había protestado. Increíble”, agregó.

Finalmente, Real Madrid logró instalarse en la final del torneo y se coronó campeón de la Copa UEFA venciendo en la final del Videoton de Hungría. Entre las figuras que tenía el equipo blanco por aquel entonces destacaban Emilio Butragueño, Michel, Jorge Valdano, entre otros.

VIDEO RECOMENDADO

Fútbol en casa: tres ejercicios básicos para mejorar tu habilidad con el balón





TE PUEDE INTERESAR