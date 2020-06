La suplencia de James Rodríguez en Real Madrid está más que justificada según la opinión de Francisco Maturana, experimentado estratega colombiano que ha salido a la defensa de Zinedine Zidane, luego de que volviera a ser blanco de críticas por alinear a su compatriota por el sector derecho del ataque merengue, una posición atípica para el zurdo.

El extécnico de la selección peruana considera que en Colombia deben de dejar de lado los favoritismos patrióticos y respetar el trabajo de su colega francés, quien vuelve a ser atacado tras la reaparición del volante como madridista después de ocho meses.

“Siempre he pensado que el tema no son las cosas que pasan sino la actitud ante las cosas que pasan. No conozco un sólo entrenador que tire piedras para su propia casa. A nosotros nos cuesta estrangular sentimientos y siempre pensamos que lo de nosotros es lo mejor. Hay que estar en la posición del entrenador y él (Zidane) tiene toda la libertad para elegir, de acuerdo su proyecto, los jugadores. Ya es la actitud que toma el jugador después de esa decisión”, señaló Maturana este martes en el programa ‘Nexo’ de ESPN.

“Lo de Zidane es una invitación a respetar a los entrenadores. Tenemos que dejar los sentimientos a un lado, porque ahora todo entrenador que no pone a un colombiano es malo y entra end esgracia con Colombia. No debe ser así. El entrenador no es loco. Si para Zidane, James fuera imprescindible, tenga la seguridad que lo pondría porque él no pierde nada. Él tiene un compromiso es con el club y no con un jugador o un país en especial”, agregó el entrenador.