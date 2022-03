Desde su llegada en 2009, proveniente del Lyon francés, Karim Benzema vivió de todo en el Real Madrid : decepciones, alegrías, gloria, tristezas, títulos; pero, sobre todo, resiliencia. Siempre se levantó ante la adversidad. Es más, algunos hinchas aseguran que “es más que Cristiano Ronaldo”.

No será en cuanto a goles; pero, según ellos, es más madridista porque jamás pidió un aumento ni exigió una renovación y, encima, recibió más ‘palos’ que nadie. Hoy luce el cintillo de capitán y, a sus 34 años, fue el artífice de la clasificación a cuartos de final de la Champions League ante el poderosísimo PSG de Kylian Mbappé , Lionel Messi y Neymar .

Benzema, mucho más que un delantero

Karim siempre fue un ‘9′ con alma de ‘10′. Es mucho más que un delantero. No es el típico ‘killer’ que solo se encarga de hacer goles, hoy en día es más bien una cultura en Madrid. El francés, de arraigadas raíces argelinas, es historia viva del Real Madrid por todos sus logros obtenidos. De hecho, gracias a su triplete épico ante PSG, superó a la mismísima leyenda Alfredo di Stéfano como tercer goleador histórico merengue (309), y a Raúl como segundo artillero del club en la Champions League (67), teniendo solo por delante los 105 de Cristiano Ronaldo.

El grito de gol de Kylian Mbappé, al que él considera “actualmente el mejor del mundo” y quien sería su nuevo ‘socio’ a partir de junio, lo cambió todo en el estadio Santiago Bernabéu, donde no se revertía un marcador adverso desde que un triplete de Cristiano Ronaldo liquidó al Wolfsburgo de Julian Draxler -nuevamente víctima- y con un 3-0 revirtió el 2-0 de la ida.

El show de Benzema apagó la luz parisina y encendió como en las mejores ocasiones la de un Real Madrid que fue un auténtico vendaval, que aplacó las cabalgadas de Mbappé. Pero, no siempre todo fue color de rosa para Karim. Decenas de veces fue criticado por bajo rendimiento y asuntos extradeportivos, acusado de un ‘padrinazgo’ de su técnico Zinedine Zidane y ninguneado en sus comienzos por falta de estirpe de ‘galáctico’. El francés salió a flote a tormentas que, en algunas ocasiones, parecían sepultar su carrera.

Las dudas comenzaron al poco tiempo de su llegada en 2009. En su primera temporada, bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, no logró la ansiada adaptación tras provenir del Lyon. A pesar de unos primeros partidos ilusionantes, en ningún momento se le vio cómodo. Su peor etapa llegó en la Copa del Rey. Vivió como titular el ‘Alcorconazo’ y, desde entonces, fue señalado por parte de la afición. A pesar de todo, sus números fueron aceptables: nueve goles y seis asistencias.

Sin embargo, su gran crisis llegó en la primera temporada con José Mourinho como técnico (2010-11). El portugués pidió un delantero, pero no llegó. Afrontó el curso con Gonzalo Higuaín y Karim Benzema como únicos ‘9’, y el ‘Pipita’, que lo convencía más, se lesionó por varios meses. ‘Mou’ apuntó a la directiva a costa de hundir al francés. “Con perro cazas, con gato menos”, aseguró en una conferencia de prensa. Una ‘chapa’ que acompañaría a Karim hasta la actualidad.

“Son períodos que viven todos los delanteros. Es verdad que es el más largo de mi carrera, pero no va a durar diez años. Esta falta de puntería siento que se va a acabar pronto. Mientras espero, tengo que continuar trabajando y no bajar los brazos. Siempre tengo ocasiones y el gol va a volver. Para mí, un problema de actitud es entrar al campo sin ganas de juego. Y pueden creerme, tengo muchas ganas de jugar”, dijo Benzema en junio del 2017, en el transcurso de otra de sus irregulares temporadas como merengue: anotó apenas 5 goles en 32 duelos ligueros.

Su punto de quiebre llegaría con la partida de Cristiano Ronaldo del club, en julio del 2018. Fue allí cuando Karim asumió su lugar de líder; pero, sobre todo, de ‘galáctico’. Con la ‘9′ en la espalda, reivindicó todos sus malos actos del pasado. “Sé que tengo la responsabilidad de hacer los goles que hacía Cristiano, estoy listo para ese gran reto”, dijo a inicio de la campaña 2018/19, algo que hasta hoy supera las expectativas.

Mientras otros compañeros, como Isco, Marcelo y Gareth Bale, iniciaron un declive sin freno tras la salida del ‘Comandante’, él se potenció. La soledad impulsó su producción ante la sorpresa general. En su última campaña junto a ‘CR7′ (2017-18), apenas sumó 12 goles -tres de ellos, eso sí, entre las semifinales y la final de la Champions-, mientras en los cuatro cursos siguientes solo en una ocasión bajó de los 30 goles por temporada.

“Ha cambiado cómo lo ven los otros. Es un jugador más fuerte, con más personalidad, más líder, más maduro. Yo también lo veo diferente en comparación a hace seis años”, dijo Carlo Ancelotti en la previa del duelo ante PSG. Algo que se resume en la ‘química’ que viene logrando con Vinicius Júnior, a quien, según la prensa española, Karim le había dado la espalda y, es más, les pedía a sus compañeros que no jueguen con él. En la actualidad, entre ambos acumulan 41 goles de los 81 que lleva el Real Madrid en la presente temporada.

El único sobreviviente de la ‘galaxia’

Desde la temporada 2009/10, cuando Benzema llega a España y precisamente se daría inicio a los nueve años de eterna rivalidad de Cristiano-Messi, por el predominio de La Liga y la discusión del mejor del mundo, hoy en día hay varios jugadores de esa época que casi están en el final de su carrera o, incluso, algunos fuera de las canchas. Muchos de ellos viejos amigos y otros en su momento enemigos, se regocijaron con la noche épica de Karim ante PSG. Es más, la ‘Pulga’ fue testigo privilegiado de su heroicidad en el Bernabéu.

Por ejemplo, Dani Alves y Carles Puyol, jugadores plenamente identificados con Barcelona y que en varias ocasiones enfrentaron al francés, no dudaron en catalogarlo como “el mejor ‘9′ del mundo”. En tanto, Iker Casillas, legendario portero madridista, quien compartió seis temporadas con Karim (del 2009 al 2015) en el Madrid, también se rindió en elogios hacia su excompañero.

En resumen, el mundo del fútbol se deshizo en alabanzas con Benzema. Franco Baresi, Mesut Ozil, Gary Lineker, Jerome Boateng, Patrice Evra y Michael Owen fueron algunos de los testigos de su hazaña en el Santiago Bernabéu. Con 34 años, podría decirse que Karim es uno de los últimos sobrevivientes de la ‘vieja escuela’, aquella que mantuvo los ojos del mundo en el fútbol español, sobre todo, en la ‘era Messi-Cristiano’.

Fucking @Benzema !! Fucking player!! Qué bueno es!! 😍 — Iker Casillas (@IkerCasillas) March 10, 2022

@Benzema es un fenómeno, tirando del carro… 🔝🔝🔝 — Carles Puyol (@Carles5puyol) March 9, 2022

"Me da igual que sea del Madrid"



😲😲 Dani Alves FASCINADO con el partido de Benzema ante el PSG 😲😲#UCL #ChampionsLeaguehttps://t.co/2qrfDPuADC pic.twitter.com/XE9FH4XBVk — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) March 9, 2022





Transformación física: un aspecto clave para su rendimiento

En varias ocasiones, Benzema reveló que inició un plan de trabajo físico a finales del 2017, debido a que su carrera sufrió un estancamiento y dejó de estar en la élite mundial. Karim tiene un gimnasio equipado en su hogar. De esta manera, cuando terminan los entrenamientos diarios con sus compañeros en el club, él continúa con rutinas específicas que potencian definidas áreas musculares.

Sin caer en la sobrecarga por exceso de entrenamiento, y bien asesorado por profesionales, el francés pretende mantener la tonicidad de su masa de músculos. Esto se vuelve clave con el paso de la edad para seguir rindiendo a la par de futbolistas más jóvenes. En sí, su trabajo de gimnasio no se concentra en la hipertrofia. Es decir, no busca un cuerpo voluminoso, que significaría mayor peso al correr. Al contrario, lo ideal para la potencia y la velocidad es tener músculos que no sean enormes, pero sí funcionales.

Otra de sus rutinas claves es la práctica del kickboxing, una disciplina que combina las artes marciales con el trabajo cardiovascular. A ello quizá se debe sus movimientos explosivos dentro del campo. “Es verdad que me gusta entrenar mucho artes marciales. Me gustaría prepararme bien durante seis meses, y luego creo que puedo estar preparado para una pelea de verdad”, aseguró en 2018, luego de ganar el Mundial de Rusia 2018 con Francia.

La ventasoterapia tampoco es ajena a Karim. Se trata de una terapia alternativa que él emplea desde 2019 y reduce los dolores causados por la exigencia física, acelerando la recuperación muscular. Para ello, se aplican ventosas o copas sobre la superficie del cuerpo. Estas crean un vacío que succiona la piel, dejando unas marcas que son características. Esta también es usada, por ejemplo, por Neymar y Michael Phelps, quienes son adictos a la misma.





